Оказывается, с демографией в Латвии все не так уж и плохо

По его подсчетам, при условии сохранения без изменений трех определяющих демографические процессы величин - рождаемости, смертности и миграции - в Латвии на рубеже веков проживали бы 1,78 млн человек. Но на случай продолжения негативных тенденций того времени прогноз был еще более жестким - всего 1,55 млн.

В начале этого года в Латвии проживало 1,87 млн, то есть гораздо больше, чем прогнозировал Булмеринк. С одной стороны, это наглядно показывает, как трудно предсказать будущее: и правда, как мог статистик ульманского периода включить в расчеты огромные изменения численности и состава населения, принесенные Второй мировой войной и советской оккупацией? Но, с другой стороны, подсчеты Булмеринка свидетельствуют и о том, что сегодняшнее беспокойство по поводу негативных демографических процессов - не новость.

В последние недели тревогу вновь вызвали известия об очень низком количестве новорожденных: по данным Центрального статистического управления, в этом году до конца сентября родилось 9716 детей и впервые за девять месяцев года эта цифра не превысила десяти тысяч. Эксперты по вопросам популяции ООН подсчитали: даже если Латвии удастся сразу повысить коэффициент рождаемости с нынешних 1,36 до 2,1 и добиться нулевой нетто-миграции, из-за возрастной структуры общества численность населения так же продолжит сокращаться и через каких-то 40 лет стабилизируется у отметки 1,65 млн.

"Есть ожидания, и есть реальный результат, которого можно достичь", - говорит Илмар Межс, который уже много лет изучает демографию Латвии. "Можно немного улучшить эти вещи, процентов на десять-пятнадцать. Невозможно удвоить. Мы не можем поднять Латвию на уровень Африки. Наши ожидания должны быть в пределах реальности в рамках ЕС, потому что никто не готов идти назад в XIX столетие".

Однако примерно в последние десять лет у Латвии были и достижения в стимулировании рождаемости, что свидетельствует о том, что политический выбор может иметь положительное влияние.

Ir