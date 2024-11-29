Рига вошла в Топ-5 городов с лучшими рождественскими рынками Европы

В этом году Рига добилась нескольких значительных успехов в международных рейтингах, в том числе заняла 4-е место в голосовании за рождественскую ярмарку «Лучшие направления Европы 2024», что является крупным событием в европейском туристическом календаре, привлекающим тысячи участников и повышающим интерес к различным европейским городам и событиям.

В этом году в голосовании приняло участие рекордное количество участников — 753 382 путешественника из 152 стран. Значительная международная поддержка подтверждает привлекательность фестивальной атмосферы и предложений Риги.

European Best Destinations — ведущий европейский туристический портал, который с 2009 года способствует развитию и разнообразию туризма. В этом году Рига поднялась на две позиции в этом топе рынков по сравнению с прошлым годом, когда мы заняли 6-е место. Более подробную информацию о результатах голосования можно найти на сайте European Best Destinations.

Рижская рождественская ярмарка откроется в этом году с 29 ноября по 2 января и предложит традиционные ремесленные изделия, вкусные праздничные закуски и впечатляющие световые украшения, создающие сказочное зимнее волшебство.

Достижения Риги были отмечены престижными мировыми СМИ, в том числе «Condé Nast» и «Forbes», которые в специальном выпуске «Best Christmas Markets All Stars Edition» назвали Ригу лучшим в Европе местом рождественских огней.

Рига выделяется и в других международных чартах:

2 место в Forbes: 30 самых пешеходных городов мира 3-е место в рейтинге «10 лучших рождественских рынков Европы» по версии Post Office UK, 4-е место в журнале Time Out Travel: самые красивые места Европы 10-е месте «Time Out Travel: 14 лучших зимних направлений Европы».

Жителей и гостей Риги призывают посетить сайт liveriga.com, а также сайт Christmas.riga.lv, который был создан специально к рождественскому сезону и собирает самые красивые и особенные мероприятия и события, чтобы насладиться волшебством зимы в Риге.

Отметим, что 1-е место в рейтинге лучших рождественских ярмарок занял польский Гданьск, Крайова в Румынии получила 2-е место, а Женева в Швейцарии - 3-е место.