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Рига вошла в Топ-5 городов с лучшими рождественскими рынками Европы 5

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2024
TV3
Рига вошла в Топ-5 городов с лучшими рождественскими рынками Европы

В этом году Рига добилась нескольких значительных успехов в международных рейтингах, в том числе заняла 4-е место в голосовании за рождественскую ярмарку «Лучшие направления Европы 2024», что является крупным событием в европейском туристическом календаре, привлекающим тысячи участников и повышающим интерес к различным европейским городам и событиям.

В этом году в голосовании приняло участие рекордное количество участников — 753 382 путешественника из 152 стран. Значительная международная поддержка подтверждает привлекательность фестивальной атмосферы и предложений Риги.

European Best Destinations — ведущий европейский туристический портал, который с 2009 года способствует развитию и разнообразию туризма. В этом году Рига поднялась на две позиции в этом топе рынков по сравнению с прошлым годом, когда мы заняли 6-е место. Более подробную информацию о результатах голосования можно найти на сайте European Best Destinations.

Рижская рождественская ярмарка откроется в этом году с 29 ноября по 2 января и предложит традиционные ремесленные изделия, вкусные праздничные закуски и впечатляющие световые украшения, создающие сказочное зимнее волшебство.

Достижения Риги были отмечены престижными мировыми СМИ, в том числе «Condé Nast» и «Forbes», которые в специальном выпуске «Best Christmas Markets All Stars Edition» назвали Ригу лучшим в Европе местом рождественских огней.

Рига выделяется и в других международных чартах:

2 место в Forbes: 30 самых пешеходных городов мира 3-е место в рейтинге «10 лучших рождественских рынков Европы» по версии Post Office UK, 4-е место в журнале Time Out Travel: самые красивые места Европы 10-е месте «Time Out Travel: 14 лучших зимних направлений Европы».

Жителей и гостей Риги призывают посетить сайт liveriga.com, а также сайт Christmas.riga.lv, который был создан специально к рождественскому сезону и собирает самые красивые и особенные мероприятия и события, чтобы насладиться волшебством зимы в Риге.

Отметим, что 1-е место в рейтинге лучших рождественских ярмарок занял польский Гданьск, Крайова в Румынии получила 2-е место, а Женева в Швейцарии - 3-е место.

#рига #рождество
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Комментарии (5)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    Юмор по-латвийски: выбор продуктов минимальный, практически ничего не производим и в топ5 по Рождественским ярмаркам. Причем сравнивают с ярмаркой в Польше в международном порту Гданьск! Это даже не смешно. Это противно и мерзко! Ложь ставится на первое место, да ещё и выпячивается.

    1
    0
  • М
    Михаил
    29-го ноября

    сколько денег они потратили на эти два безполезных сайта? Чтобы что сказать этим? Это полный идиотизм в обычном стиле РД.

    4
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Михаил
    30-го ноября

    ...нынешней Рижской думы.

    0
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го ноября

    Учитывая муслимизацию европы не удивительно. Удивительно что они вообще где то ещё остались.

    3
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го ноября

    ...т.е. Вы считаете что распространение определенной религии подрывает экономики государств? Это официальное заявление?

    0
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