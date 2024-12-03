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В Риге пройдет пикет в поддержку грузинского народа 1

Наша Латвия
Дата публикации: 03.12.2024
LETA
В Риге пройдет пикет в поддержку грузинского народа
ФОТО: Unsplash.com

В среду, 4 декабря, в 19:00 в Риге состоится пикет в поддержку грузинского народа, сообщил инициатор мероприятия Андрис Витолс.

Он подчеркивает, что пикет не связан с политическими организациями. В нем могли бы принять участие до 100 участников. Пикет запланирован у посольства Грузии, на бульваре Райня, 3.

В столичном самоуправлении подтвердили, что в самоуправление поступила заявка на проведение пикета, цель которого - "выразить поддержку грузинскому обществу в борьбе с фальсификацией результатов недавних выборов и интеграцией Грузии в Евросоюз".

Заявка на пикет подана в установленном законом порядке.

В самоуправлении напоминают, что в соответствии с законом о собраниях, шествиях и пикетах организаторы не должны получать разрешение самоуправления. Самоуправление, как установлено законом, может принять решение о запрете шествия, пикета или собрания, если констатирует, что его проведение будет угрожать правам других людей, демократическому государственному строю, общественной безопасности, благополучию или нравственности либо способствовать действиям, запрещенным настоящим законом, в том числе популяризации нацистской и коммунистической идеологии, пропаганде войны, военной агрессии, распространению ненависти и несогласия и упомянутые угрозы невозможно устранить путем установления ограничений в рамках мероприятия.

#рига #грузия #пикет
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го декабря

    Результаты парламентских выборов, а также повторный пересчет голосов, признаны международными наблюдателями как легитимными и состоявшимися. А значит все выступления в поддержку непризнания данных результатов являются противозаконными и расцениваются ка вмешательство во внутренние дела Грузии.

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