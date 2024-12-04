Современное искусство в Риге вызвало споры. Пальцы в анусе перед детьми – это нормально?

В центре современного искусства «kim?» прошло мероприятие, которое оставило неприятное послевкусие у некоторых посетителей, а позже и стало причиной заявления в полицию.

Дело в том, что перформанс подразумевал серьезные гомо-эротические и cадо/мазо элементы. В частности, участникам засовывали пальцы в задние проходы. Среди зрителей присутствовали и дети.

Кадры с мероприятия довольно быстро попали в социальные сети и стали предметом споров и обсуждений.

«В «художественном» центре беснуются извращенцы и дегенераты, суют друг другу пальцы и прочее в анусы, куча детей смотрит, рядом сидят взрослые и хлопают... Это наша творческая и интеллектуальная элита, не правда ли? Не страшно?», - написал один из пользователей.

Дошло до того, что было написано заявление в полицию, поскольку, как счел заявитель, происходившее является эмоциональным насилием над детьми, которые в довольно большом количестве были представлены среди зрителей.

В полиции, впрочем, решили не начинать уголовный процесс, указав, что зрители пришли на мероприятие по собственному желанию, а жалоб после увиденного не поступало.