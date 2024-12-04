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Современное искусство в Риге вызвало споры. Пальцы в анусе перед детьми – это нормально? 8

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2024
BB.LV
Современное искусство в Риге вызвало споры. Пальцы в анусе перед детьми – это нормально?

В центре современного искусства «kim?» прошло мероприятие, которое оставило неприятное послевкусие у некоторых посетителей, а позже и стало причиной заявления в полицию.

Дело в том, что перформанс подразумевал серьезные гомо-эротические и cадо/мазо элементы. В частности, участникам засовывали пальцы в задние проходы. Среди зрителей присутствовали и дети.

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Кадры с мероприятия довольно быстро попали в социальные сети и стали предметом споров и обсуждений.

«В «художественном» центре беснуются извращенцы и дегенераты, суют друг другу пальцы и прочее в анусы, куча детей смотрит, рядом сидят взрослые и хлопают... Это наша творческая и интеллектуальная элита, не правда ли? Не страшно?», - написал один из пользователей.

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Дошло до того, что было написано заявление в полицию, поскольку, как счел заявитель, происходившее является эмоциональным насилием над детьми, которые в довольно большом количестве были представлены среди зрителей.

В полиции, впрочем, решили не начинать уголовный процесс, указав, что зрители пришли на мероприятие по собственному желанию, а жалоб после увиденного не поступало.

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#искусство
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66

Комментарии (8)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го декабря

    Не мешайте разлогаться.🙄 Быстрей этот рейх кончится.

    19
    1
  • ks
    kokorins sergejs
    5-го декабря

    европейские ценности во всей красе

    31
    1
  • VS
    Vad Sorry
    5-го декабря

    Я думал такие мероприятия только после 18 должны были пускать, или у нас закона о цензуре нет по идее это порно, то есть детям можно в Латвии? А про что родители думали ? Надо было уйти, а если они специально детей туда привели и знали что будет значит ли что они педофилы? И пытаются приучить ребенка что это нормально???

    32
    1
  • VS
    Vad Sorry
    5-го декабря

    В полиции, впрочем, решили не начинать уголовный процесс, указав, что зрители пришли на мероприятие по собственному желанию, а жалоб после увиденного не поступало. А Заявление в полицию это ни жалоба???

    34
    0
  • А
    Андрей
    5-го декабря

    Редактор, а вам самим не стыдно публиковать эти фото/видео материалы?

    21
    5
  • А
    Андрей
    5-го декабря

    Кого интересует зарплата этого горе инспектора - смотрим тут (правда там до 2019-го), но тем не менее. visasalgas.com/valsts-iestades/valsts-policija/atalgojums/16432-artjoms-sazonovs

    14
    2
  • JL
    Janina LV
    5-го декабря

    Что там Интриша??? Ватники и пропаганда! А в центре современного искусства, которые регулярно отсасывает деньги из латвийского бюджета, вот это дело! Шикарно беснуются извращенцы и дегенераты, куда надо зашло латышскоязычной публике.

    77
    2
  • Д
    Дед
    4-го декабря

    А в России за это сели бы. И скажите, что Путин не прав со своим законом запрещающим пропаганду извращений среди несовершеннолетних.

    134
    2
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