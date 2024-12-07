Илья Герчиков: «В конце тоннеля света нет...»

«Чудес в экономике не бывает, и в Латвии на сегодняшний день нет никаких предпосылок для экономического роста», – говорит доктор экономики Илья Герчиков.

Почти 9 месяцев назад он на страницах нашей газеты, в отличие от банковских экспертов и Минфина, прогнозировал продолжение стагнации в экономике. Увы, но его прогнозы оправдались. Где мы находимся с точки зрения экономического развития и как можно изменить ситуацию? Об этом – в интервью с Ильей Герчиковым.

Чудес не бывает

– Для меня свежие данные об экономическом спаде не стали сюрпризом. Чудес в экономике не бывает! Если у нас самое дорогое электричество, высокие налоги, очень дорогая арендная плата, высокая стоимость сырья и материалов, то на что мы можем рассчитывать?! Понятно, что заниматься производством, развивать экономику в Латвии совершенно невыгодно! Вот экономика и не развивается… К тому же государство полностью «устранилось», «дистанцировалось» от бизнеса. Это тоже закономерный итог, следствие того, что власть в стране полностью захватили чиновники. Из-за этого никакие существенные реформы невозможны!

Вы только вдумайтесь: уже который год зарплаты в государственном секторе (общественном) растут непропорционально росту экономики и куда более быстрыми темпами, нежели в частном бизнесе! Ну как это может быть?! Какая экономика эта выдержит? Особенно если мы говорим о Латвии с ее все сокращающимся населением и стагнацией в экономике! Не менее 40–45 процентов всего бюджета уходит на различные административные расходы. Значительную часть составляют именно зарплаты и, соответственно, налоги… Понятно, что долго так страна не протянет – вот почему я уже все последние годы говорю о необходимости сокращения госаппарата минимум на 30 процентов…

– Так у нас власти даже на 5 процентов не готовы сократить госуправление!

– Ну тогда и рассчитывать на экономический рост не стоит. Равно как и на улучшение системы социальной помощи, здравоохранения.

Еще раз хотел бы вернуться к своему тезису о том, что чиновники захватили власть в стране. Вы посмотрите, как все забюрократизировано! Сколько разных разрешений нужно получить для того, чтобы начать что-то строить, производить… При этом чиновничий аппарат в массе своей не блещет профессионализмом, в стране господствует система тотальной безответственности. Ярчайший пример, о котором уже много говорили, – Rail Baltica. Десятки управленцев получают бешеные зарплаты, ни за что не отвечают, и в результате проект просто угроблен. Мне вообще непонятно, как в госпредприятиях члены правления могут получать зарплаты, измеряемые десятками тысяч евро в месяц?! Мы что, в Люксембурге живем или в Швейцарии?! Если кто забыл, то Латвия по всем экономическим показателям занимает первые места не с начала, а с конца!

Чиновников в Латвии все устраивает, и они сами никаких реформ проводить не будут. Забавно слышать, как правительство поручает бюрократам… бороться с бюрократией. Ну на какой результат мы можем в этом случае рассчитывать?! Те, кто находятся сегодня у власти – и в первую очередь «Новое Единство», – чиновников и пальцем не тронет, поскольку это и есть их основной избиратель! Зачем же они будут обижать «кормильцев»?!

Правительство не знает, что делать

– У нас политики любят приводить в пример Сингапур – мол, смотрите, как эта страна за короткое время развилась, как стала «азиатским тигром»! Но при этом многие забыли, что свой путь к реформам Сингапур начал фактически с авторитарных методов правления – начались посадки тех, кто проворовался и коррумпировался… У нас мы только слышим, что там разбазарили государственные средства, здесь что-то растратили или украли… Но никого к ответственности не привлекают. Опять-таки чудес не бывает: если в стране никто ни за что не отвечает, то и надеяться на какой-то экономический рывок не следует.

Как государство поддерживает малый и средний бизнес? Никак! Сейчас правящие бьют себя в грудь и кричат, что они, мол, провели невероятно удачную налоговую реформу. Да, введен единый необлагаемый минимум – это действительно увеличит, правда незначительно, сумму, которую работники получают «на руки». Но что с этого самим работодателям? Ведь налоговая система такова, что ты выплачиваешь, условно говоря, работнику 500 евро и еще 400 евро платишь за этого работника в виде налогов.

Я пока не вижу никаких признаков того, что правительство, Сейм знают, что нужно делать в экономике, чтобы выбраться из той ямы, в которой мы оказались. К сожалению, оказались закономерно. Это следствие исключительно наших ошибок и безответственности. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на нашего ближайшего соседа – Литву! Эта страна, обладая плюс-минус такой же территорией и находящаяся в такой же политико-экономической системе, умудрилась совершить настоящий экономический прорыв – эта страна сегодня давно обогнала и Эстонию, и Польшу… Я уже не говорю о Латвии! Почему? Это поддержка государством бизнеса, особенно малого и среднего, это сохранение своего, отечественного производства и привлечение крупных международных инвесторов, это предприимчивость самих литовцев, которые и в Латвии развернулись на полную катушку!

Есть такая притча-анекдот. Если латвиец, разбогатев, строит дом и под домом гараж для автомобиля, то литовец, разбогатев, тоже строит дом, но первый этаж или подвал он отдает не под гараж, а под мастерскую или магазин – чтобы бизнес шел и чтобы даже дом приносил доход!

Власть законодательная и власть исполнительная

– Остается задать лишь классический вопрос: а что делать-то?

– Нужна совершенно другая налоговая политика, государство должно разработать программу поддержки малого бизнеса, необходимо создать государственный инвестиционный банк, который бы не только и не столько конкурировал с коммерческими банками, сколько кредитовал бизнес. Без кредитов на выгодных условиях бизнес просто в Латвии будет и дальше задыхаться.

Но прежде всего необходимо изменить Конституцию. Отделить реально законодательную власть от исполнительной, перейти не на политическое, а на профессиональное правительство, ввести персональную ответственность каждого министра за сделанное и несделанное.

Без этих изменений свет в конце тоннеля еще долго не появится.