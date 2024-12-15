«Со времен строительства микрорайона Иманта и до недавнего времени мы, жители, ходили от станции к своим домам в центр микрорайона (Юрмалас гатве, улица Даммес, бульвар Анниньмуйжас и т. д.) по освещенной асфальтированной дорожке, которая была проложена по территории, где некоторое время назад размещался мини-зоопарк.

Позже территория была огорожена и закрыта (по слухам – в связи со строительством жилого комплекса «Акацияс»). Сейчас комплекс построен, но дорожка так открыта и не была.

Со стороны комплекса «Акацияс» ситуация выглядит вообще трагикомично: муниципальный пешеходный переход просто упирается в закрытые ворота! Однако гораздо более драматично то, что жителям и гостям, чтобы добраться от станции внутрь микрорайона (к торговым центрам, поликлинике и т. д.), приходится или делать крюк в пару километров, или идти напрямую по «медвежьей тропке» вдоль забора.

Но эта дорожка не подходит людям, особенно пожилым и с проблемой передвижения, и особенно в темное время суток: она практически не освещена, с выступающими из-под земли корнями, за которые можно зацепиться, упасть и травмироваться, во время дождей там образуются большие лужи, осенью скользко из-за опавших мокрых листьев, зимой – от заледеневших луж...

Вопрос к Рижской думе: когда, наконец, нам будет обеспечена возможность свободно продвигаться по нормальной освещенной дорожке? Читатели bb.lv»

В Рижской думе, куда мы переадресовали вопрос жителей Иманты, пояснили, что огороженный участок, через который пролегает освещенная асфальтированная дорожка от станции в центр микрорайона, является частной собственностью юридического лица – соответственно, как-то повлиять на то, чтобы владелец открыл ворота и позволил жителям по ней ходить, городские власти не могут.

Что до альтернативного варианта – «медвежьей тропки» вдоль забора, то нам предложили обратиться в SIA Rīgas meži, в ведении которого находится данная дорожка.

На вопрос, есть ли в ближайших планах предприятия благоустроить эту дорожку, мы получили от SIA Rīgas meži такой ответ:

«Упомянутая в вопросе жителей тропинка является лесной, управляется в соответствии с нашими принципами управления лесной территорией и в настоящее время пригодна для прогулок.

В бюджете SIA Rīgas meži не предусмотрено строительство на данной территории освещенной пешеходной дорожки. Однако если эта территория популярна у жителей, мы можем порекомендовать им подать идею о строительстве пешеходной дорожки с покрытием и освещением в Рижскую думу, на участие в конкурсе на муниципальное софинансирование (Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta konkurss). Успешный опыт такого рода уже есть: например, в части леса Вецанниньмуйжа в 2023 году таким образом была благоустроена площадка для выгула собак».

Муниципальный пешеходный переход ведет... в закрытые ворота.

От редакции:

Съездив на место и на собственном опыте убедившись, что «медвежья тропка» от станции Иманта до центра микрорайона и в самом деле соответствует понятию «лесная» со всеми ее неудобствами, а зачастую и опасностями, мы поинтересовались в РД, почему в данном случае не был соблюден принцип сервитута. Проще говоря, почему владельцу участка, через который проходит асфальтированная освещенная дорожка, не было вменено в обязанность обеспечить проход для жителей?

В РД пояснили, что сервитут устанавливается в случае, если нет альтернативного доступа к объекту недвижимости, но если возможен подъезд по другим дорогам, сервитут не является обязательным. В данном же случае жители имеют возможность обойти огороженную территорию через прилегающий муниципальный участок земли (ту самую «медвежью тропку». – bb.lv).

В этом случае очень хочется предложить представителям РД подъехать в Иманту на электричке и на собственном опыте убедиться, насколько соответствует понятию «альтернатива» лесная тропинка вдоль забора по отношению к освещенной асфальтированной, но оставшейся за забором. Приехать желательно в темное время суток – так сказать, для полноты впечатлений.

Ну а жителям Иманты можно посоветовать, во-первых, соблюдать особую осторожность, а во-вторых, обсудить вопрос о дорожке, ведущей от станции в центр микрорайона, сначала на уровне Имантского пункта Центра жителей районов Риги (https://www.facebook.com/groups/469786351181229/), а затем, придя к какому-то общему решению, поставить его перед городскими властями.