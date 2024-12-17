Кредитным и платежным учреждениям со следующего года придется сообщать Государственной налоговой службе (VID) о клиентах-физических лицах, на чьи платежные счета в предыдущем году была внесена наличными общая сумма в размере 7000 евро или более в рамках одной кредитной организации или поставщика платежных услуг.

Это предусматривают изменения в правилах Кабинета министров, которые были утверждены правительством во вторник.

Необходимость внести изменения в правила МК возникла после того, как Сейм 4 декабря 2024 года во втором (окончательном) чтении принял поправки к закону «О налогах и пошлинах». Эти поправки обязывают кредитные учреждения и поставщиков платежных услуг предоставлять VID информацию о клиентах, на чьи счета наличными в предыдущем году было зачислено 7000 евро или более.

Министерство финансов поясняет, что изменения введены для повышения прозрачности наличных операций и обеспечения эффективного администрирования налогов. Порядок, предусмотренный в правилах, будет обязательным для всех кредитных учреждений и поставщиков платежных услуг в Латвии.