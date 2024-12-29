Пенсии или снаряды: почему Люксембург не хочет вооружаться как Латвия

Люди, планируя ближайшие события своей жизни, в последнее время все чаще применяют формулировку «если не...» То страшное стечение обстоятельств, которое всего лишь в прошлом десятилетии казалось столь же нереальным, сколь падение метеорита, ныне фигурирует по вполне трезвом размышлении.

Мы постарались представить очертания развития обстановки на среднесрочную перспективу – в видении участников дискуссии, которая проходила недавно под эгидой Латвийского института внешней политики.

Страна на линии фронта

Имантс Лиегис, бывший министр обороны ЛР, ныне советник главы военного ведомства:

«НАТО получило «дивиденды мира», после распада СССР и прекращения холодной войны (интервенцию в Югославию он предпочел не упоминать). Сейчас, когда Латвия уже 20 лет является членом Североатлантического альянса, она показывает пример взаимодействия: наши солдаты служат с союзниками...»

Ирак, Афганистан – эти операции были наиболее сложными для господина Лиегиса, в бытность его министром в 2009 году. Даже приходилось переживать гибель наших военнослужащих.

«После 2014 года – с незаконной аннексии Крыма – началась война России в Украине. НАТО пришлось возвращаться к коренной задаче, с которой она была создана – защита государств-участниц. На территории «стран на линии фронта», к коим относится и ЛР, были сформированы базы, вначале временного, затем постоянного развертывания. В Эстонии ведущую роль для контингента сыграла Великобритания, в Латвии – Канада, в Литве – Германия, в Польше – США. Задачей нашей страны была интеграция воинов из разных государств – от Испании до Албании и от Польши до Словении, чтобы те смогли осуществлять оборону «с первой минуты и с первого сантиметра».

Петр Лунак (Чехия), заместитель руководителя секции дивизиона публичной дипломатии НАТО:

«Освободившиеся от коммунизма государства Восточной и Центральной Европы не желали оставаться «ничейной землей» и, естественно, присоединились к сильнейшему военному альянсу в истории, который зародился на фоне войны в Корее в 1950 году. И до сих пор в мире нет столь действенной оборонной организации, как НАТО (попытки реализовать тот же формат в других регионах – СЕНТО, СЕАТО, АНЗЮС – успехом не увенчались).

Уникальность архитектуры Североатлантического договора основывается на способности адаптироваться к меняющемуся миру, при сохранении главного условия, 5-й статьи Вашингтонского договора, по которой все государства обязываются выступить в защиту союзника, подвергшегося нападению.

Страны-члены альянса похожие, но не одинаковые. Между Финляндией и Турцией дистанция огромного размера. Но в этом разнообразии и заключается «мягкая сила» НАТО, способная решать проблемы без прямого применения войск. Этого недоставало Варшавскому договору, который рухнул, как только прекратилось воздействие «жесткой силы» советских войск в бывших соцстранах.

Крупнейшая война в Европе после Второй мировой, имеющая место ныне в Украине, вызвала первое в практике НАТО перемещение десятков тысяч военных на Восток. Такое было невозможно 10–15 лет назад. И это далеко не все: у нас есть более полумиллиона войск в состоянии высокой боевой готовности».

Впрочем, господин Лунак наверняка включил в это число, например, морскую пехоту США, которая, хотя и относится к главному государству НАТО, вынуждена решать задачи и на Ближнем Востоке, и на Тихом океане. Так что полмиллиона потенциальных войск НАТО по сравнению с реально воюющими группировками сравнимой численности из России и Украины, это не очень впечатляет, особенно при сопоставлении невероятно более гигантских военных расходов атлантистов.

Между тем представитель НАТО обратил внимание, что сферой военного противостояния ныне являются не только суша, воздух и море, но также и космос, и киберсреда, где востребовано лишь удаленное участие людей в погонах. Это тоже – своеобразное расширение Североатлантического альянса, которого не было поколение назад.

«Вы не можете получить дешевой безопасности»

Пан Лунак обратился также и к проблеме военных расходов – ведь еще Роберт Макнамара, глава Пентагона в 1960-е, упрекал Западную Европу в том, что та мало тратит на оборону. В 2010-е годы НАТО поставило целевую задачу поднять расходы стран-участниц до 2% от ВВП, но данный показатель ныне выполнили только 23 государства из 32. Между прочим, Латвия буквально в числе передовиков – со своими 3,15% в 2024 году мы находились на 4-м месте в альянсе, после Польши (4,12%), Эстонии (3,43%) и США (3,38%).

Если же говорить о наиболее отстающих участниках НАТО, то в их числе мы увидим как раз те весьма крупные и богатые страны, которые направили свои контингенты в Латвию. Это – Италия (1,49%), Канада (1,37%), Испания (1,28%).

Адам Эберхардт (Польша), директор Центра восточноевропейских исследований:

«Мое государство занято защитой Восточного фланга НАТО и вместе с тем способствует интеграции в альянс двух новых государств на Балтике – Швеции и Финляндии. Польское правительство ставит своей задачей построение одной из сильнейших армий в Европе!

Разумеется, все это несравнимо с расходами, которые несет Россия. Москва ныне тратит 6,5% ВВП на войну, а всего силовые ведомства, в т.ч. внутренние, охватывают до 40% бюджета. Европа обязана повышать свои траты на оборону».

...Ну, пусть бы это он рассказал, к примеру, Великому Герцогству Люксембург, чей ВВП составляет свыше 80 миллиардов евро в год (больше Литвы). И если бы подъем был обеспечен с нынешних 1,29% вдвое, то вот тебе и новый миллиард в копилку НАТО. Да только с какого перепугу налогоплательщики процветающей страны между Бельгией, Францией и Германией вдруг согласятся столь резко вывернуть карманы?

Потому-то в НАТО и нет должного бюджета, чтобы профинансировать некую агрессию против России, о которой столь любят рассказывать в российских официозных СМИ. Ну а так как в обозримом будущем ничто не свидетельствует о том, что ВС РФ смогут заниматься чем-то еще, кроме войны в Украине, то шансы на новое, внезапное столкновение в Старом Свете, и даже на его восточной окраине, выглядят достаточно минимально. Тем паче что, как напомнил Адам Эберхардт, в 2022 году Россия начала эскалацию и вторглась в Украину после того, как были озвучены ультиматумы НАТО. Последнее же отказалось рассматривать изменение архитектуры безопасности в Европе.

– Я не думаю, что мы увидим окончание войны в 2025 году, – высказался польский участник дискуссии. И подчеркнул, что ничто так не помогает Путину, как желание некоторых представителей Запада найти компромисс.

Отказ США от помощи Украине был бы принят как американская слабость, что имело бы воздействие и на глобальную конкуренцию с Китаем. Вместо этого, по его словам, НАТО должно создать план долгой игры против России.

Выходит, что его до сих пор – нет!