С нового года произойдут изменения, которые повлияют на привычки и семейный бюджет многих латвийцев. И нам предстоит с этим жить.

Вырастет акциз/цены на топливо, сигареты, алкоголь, кофе

Соответственно, это отразится на ценах. В связи с этим Министерство финансов Латвии (Минфин) сообщает:

«С 2025 года предусмотрено поэтапное повышение ставок акциза – на топливо, природный газ и углеводородный газ, используемый в качестве топлива; на алкогольные напитки, в том числе пиво, а также табачные изделия, кофе, безалкогольные напитки».

Как это отразится на ценах? Они повысятся.

Привет от Минфина

Для табачных изделий на 1 января 2025 года:

на сигареты (20 шт. в пачке) +0,38 евро (увеличение минимального уровня налога);

на сигары и сигариллы (10 шт. в пачке) +0,46 евро;

на курительный табак (40 г в пачке) +0,51 евро;

на нагреваемый табак (5,4 г в пачке) +0,16 евро.

** На электронные устройств для курения (наполненных, например, 2 мл жидкости для электронных сигарет) +0,12 евро.

На заменители табака (например, на одну упаковку никотиновых прокладок весом 14 г) +0,23 евро.

Для алкогольных напитков – с 1 марта 2025 года:

на пиво (крепостью 4,8% и 0,5 литра в расфасованном виде) +0,02 евро;

на вина (фасованное 0,75 литра) +0,11 евро;

на водку (крепостью 40% и 0,7 литра в упаковке) +0,32 евро.

Молодым людям до 20 лет запретят курить

С 1 января 2025 года молодым людям в Латвии до 20 лет будет запрещено курить, покупать или продавать табачные изделия. Эти ограничения распространяются и на продукты, заменяющие табак, курительные изделия на основе трав, электронные курительные устройства и заправляемые ёмкости для них.

До этого курить в Латвии было разрешено после наступления совершеннолетия – с 18 лет.

Штрафы за продажу сигарет и других табачных изделий для тех, кто еще не достиг 20-летнего возраста, были повышены:

продавцу – 280–700 евро;

юридическому лицу – 700–7100 евро;

лицу моложе 20 лет – предупреждение или штраф до 15 евро.

Исчезнут ароматизированные электронные сигареты

СГД в этой связи уже высказывало опасение: такое решение может побудить пользователей искать нелегальные способы их купить. И даже если запретить онлайн-торговлю, заблокировать сайты, то основная торговля происходит в социальных сетях, где практически невозможно идентифицировать продавцов.

За последние годы в Латвии электронные сигареты и другие заменители табака сократили долю рынка традиционных сигарет. Ранее 97% акцизных поступлений от курительных изделий приходилось на традиционные сигареты, но сейчас их доля снизилась до 85%.

Вводится лимит для наличности

Кабинет министров утвердил изменения в Положение о порядке предоставления Службе государственных доходов (СГД) информации об обороте на счетах физических лиц.

Утвержден новый порядок сделок с наличными для физических лиц, лимит – 7000 евро в год.

Это означает, что банки и другие кредитные учреждения со следующего года должны будут сообщать Службе государственных доходов (СГД, VID) о частных клиентах, которые за предыдущий год внесли на счет в одном кредитном учреждении или учреждении платежных услуг наличными в целом 7000 евро или больше.

К примеру, если регулярно вносить наличность на свой счет в банке через банкомат – на общую сумму более 7000 тысяч в год, то банк об этом сообщит СГД и налоговики начнут задавать вопросы – вдруг вы получаете зарплату «в конвертах»?

«Изменения введены для повышения прозрачности наличных операций и обеспечения эффективного администрирования налогов. Новый порядок будет обязательным для всех кредитных учреждений и поставщиков платежных услуг в Латвии», – указывает Минфин.

Техосмотр подорожает, наклейки исчезнут

Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) ранее сообщила о повышении цен на ряд услуг с 1 января 2025 года:

стоимость технического осмотра для легковых автомобилей (категория M1) планируется увеличить на 8%, с 31,59 евро до 34,10 евро;

для грузовых автомобилей (категория N3) с полной массой свыше 12 тонн стоимость техосмотра планируется увеличить на 40% – с 51,58 евро до 72,18 евро;

для автобусов (категория M3) с полной массой более 5 тонн цена техосмотра повысится на 36% – с 52,38 евро до 71,18 евро;

В ассоциации грузовых перевозчиков таким повышением, понятно, недовольны. Ведь с января следующего года отрасль ждут и другие подорожания – повысится транспортный налог и плата за использование дороги.

«Мы являемся поставщиками услуги, и в любом случае все затраты, которые на нас лягут, отобразятся в цене нашей услуги», – предупредил председатель ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas auto Александр Поцелуйко.

И о наклейках техосмотра. Их планируется отменить, так как в эпоху цифровых технологий существуют другие решения для регистрации технического состояния транспортного средства.

К порталу Latvija.lv нельзя будет подключиться через интернет-банк

С 1 января следующего года к порталу государственных услуг Latvija.lv больше нельзя будет подключиться с использованием средств аутентификации интернет-банков, сообщил журналистам представитель Государственного агентства цифрового развития Кристап Пределис.

В будущем пользователи смогут подключаться к порталу через мобильное приложение eParaksts mobile, удостоверение личности (eID-карта), eParaksts karte, квалифицированную версию приложения Smart-ID, а также с использованием официальных средств идентификации других государств-членов ЕС.