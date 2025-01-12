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«Они думают, что правила к ним не относятся»: чиновница о выдворении из Латвии граждан РФ 9

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2025
BB.LV
«Они думают, что правила к ним не относятся»: чиновница о выдворении из Латвии граждан РФ
ФОТО: dreamstime

Многие граждане России сами уехали из Латвии за последние месяцы. Об этом сообщает LA.LV.

В передаче TV24 «Uz līnijas» была озвучена актуальная информация о ситуации с гражданами России в Латвии, которым были выданы распоряжения о выезде. Руководитель Управления гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе подробно рассказала об этом вопросе, представив статистику и обозначив существующие проблемы.

Как указала руководитель PMLP, к середине декабря управление выдало 76 распоряжений о выезде гражданам России, которые не выполнили требования изменений в Законе об иммиграции. Эти изменения предусматривали, что владельцы временных видов на жительство должны предоставить документы, подтверждающие владение государственным языком, или выполнить другие предусмотренные законом требования для продолжения пребывания в Латвии.

«В общей сложности у более 1000 граждан России были запрошены объяснения, почему они не предоставили необходимые документы», — отметила Майра Розе. Из этих случаев 76 завершились выдачей распоряжений о выезде. Однако ситуация остаётся динамичной: часть распоряжений уже оспорена или выполнена.

Из 76 распоряжений о выезде 25 человек покинули Латвию, а 13 распоряжений были отменены. Остальные, то есть 51 человек, предоставили необходимые документы или начали процесс получения временного вида на жительство.

«Иногда люди считают, что правила на них не распространяются, и ничего не делают, пока не получат распоряжение о выезде. Только тогда они начинают действовать», — отметила глава PMLP, указывая на недостаточное понимание требований Закона об иммиграции среди населения.

С момента начала агрессии России против Украины и принятия поправок к закону Латвию покинули более 10 000 граждан России. Остальные либо получили постоянные виды на жительство, либо начали процесс легализации своего статуса.

«Если до войны в Латвии проживало около 51 000 граждан России с временными или постоянными видами на жительство, то сейчас их количество сократилось до примерно 41 000. Это значительное сокращение — примерно на 20%», — подчеркнула Майра Розе.

Пограничные службы также участвуют в проверке того, покинули ли страну лица, не предоставившие объяснений. «Бывают случаи, когда люди выезжают через Литву или Эстонию, и мы фиксируем, что их больше нет в Латвии», — пояснила руководитель PMLP.

Вместе с тем PMLP признало, что местонахождение примерно 140 граждан России на данный момент остаётся неизвестным. Предполагается, что они могли покинуть страну, не оставив официального уведомления.

#граждане рф
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Григорий Антонов
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Комментарии (9)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    13-го января

    Эй, Вы там наверху! оставьте всех людей в покое, кто проживал и работал в Латвии до 2003,до вашего гей ЕС

    14
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    13-го января

    все кого торг компания "Латвийская Республика" вышвырнула, после 2026 вернуться

    6
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    13-го января

    никто не имеет прав депортировать, лишать места жительства граждан СССР. Все кто отдает приказы, принимает преступные законы-Трибунал

    11
    0
  • НС
    Николай Семёнов
    12-го января

    Это фашизм со всеми его "красотами.

    40
    1
  • VS
    Vad Sorry
    12-го января

    Надо призы давать тем кто в Латвии хочет жить а они депортируют:))) Я уже сам депортировался 20 лет назад и обратно ни тянет к тявкуещем собачкам и долбодолбо,,

    31
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Vad Sorry
    12-го января

    Так чего ты на ббшечке тогда трёшся? Ботоферменные обязаности принуждают набрасывать тут ватное? Там московские комсомольцы, известия и прочее, ближе же к жизни (куда там ты депортнулся), чем ббшечка с латвийскими тёрками.

    2
    29
  • bt
    bory tchist
    12-го января

    ... c липовыми литовскими паспортами – тоже русских немало, особенно в Риге. ... департамент по гражданству LR ничуть "не чешется" по этому поводу.

    2
    60
  • bt
    bory tchist
    bory tchist
    12-го января

    ... судя по обилию "лайков" за считанные минуты – можно сделать вывод – попал кому-то из беглых со своей родины патриотичных россиян – не только в глаз, но и в разложившийся совковый мозг – основательно.

    2
    36
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    bory tchist
    12-го января

    У вас информация о подделке литвских паспортов? Почему вы не обращаетесь в правоохранительные органы литвы в таком случае? Или просто звездоболите? И почему депортамент по гражданству должен "чесатся" насчёт их? Они граждане страны еврозоны и имеюют право на проживание до трёх месяцев в любой другой стране еврозоны без всяких формальностей.

    23
    0
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