«Они думают, что правила к ним не относятся»: чиновница о выдворении из Латвии граждан РФ

Многие граждане России сами уехали из Латвии за последние месяцы. Об этом сообщает LA.LV .

В передаче TV24 «Uz līnijas» была озвучена актуальная информация о ситуации с гражданами России в Латвии, которым были выданы распоряжения о выезде. Руководитель Управления гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе подробно рассказала об этом вопросе, представив статистику и обозначив существующие проблемы.

Как указала руководитель PMLP, к середине декабря управление выдало 76 распоряжений о выезде гражданам России, которые не выполнили требования изменений в Законе об иммиграции. Эти изменения предусматривали, что владельцы временных видов на жительство должны предоставить документы, подтверждающие владение государственным языком, или выполнить другие предусмотренные законом требования для продолжения пребывания в Латвии.

«В общей сложности у более 1000 граждан России были запрошены объяснения, почему они не предоставили необходимые документы», — отметила Майра Розе. Из этих случаев 76 завершились выдачей распоряжений о выезде. Однако ситуация остаётся динамичной: часть распоряжений уже оспорена или выполнена.

Из 76 распоряжений о выезде 25 человек покинули Латвию, а 13 распоряжений были отменены. Остальные, то есть 51 человек, предоставили необходимые документы или начали процесс получения временного вида на жительство.

«Иногда люди считают, что правила на них не распространяются, и ничего не делают, пока не получат распоряжение о выезде. Только тогда они начинают действовать», — отметила глава PMLP, указывая на недостаточное понимание требований Закона об иммиграции среди населения.

С момента начала агрессии России против Украины и принятия поправок к закону Латвию покинули более 10 000 граждан России. Остальные либо получили постоянные виды на жительство, либо начали процесс легализации своего статуса.

«Если до войны в Латвии проживало около 51 000 граждан России с временными или постоянными видами на жительство, то сейчас их количество сократилось до примерно 41 000. Это значительное сокращение — примерно на 20%», — подчеркнула Майра Розе.

Пограничные службы также участвуют в проверке того, покинули ли страну лица, не предоставившие объяснений. «Бывают случаи, когда люди выезжают через Литву или Эстонию, и мы фиксируем, что их больше нет в Латвии», — пояснила руководитель PMLP.

Вместе с тем PMLP признало, что местонахождение примерно 140 граждан России на данный момент остаётся неизвестным. Предполагается, что они могли покинуть страну, не оставив официального уведомления.