В прошлом году на реконструкцию "сакрального наследия" — т. е. церквей и прочих культовых зданий, в Латвии выделили 1 миллион евро, на 2025 год планируется вдвое меньше.

Что самое смешное, предполагается провести восстановительные работы в значительно большем количестве святых мест, а именно в 92 по сравнению с 72 в 2024 году. Итого получим около 5435 евро на один объект. Как бы шутка юмора: отреставрируй храм по цене туалета!

Между тем одна только Латвийская евагенлически–лютеранская церковь направила в Министерство культуры заявок на ремонт 50 церквей на сумму 4 841 279,28 евро; Латвийская римско–католическая церковь — 18 костелов на 1 390 939,64 евро, Латвийская православная церковь — 10 храмов на 518 426,05 евро, Латвийская старообрядческая Поморская церковь — 13 культовых сооружений на 232 825,86 евро, и Англиканская церковь — один объект на 70 000 евро. Итого 7 053 470,83 евро. Государство же дало в семь раз меньше…

Случается, впрочем, как в пословице — не было бы счастья, да несчастье помогло. В прошлом году над Латвией пронесся ураган "Кристи", и крыше Домского собора в Риге потребовался срочный ремонт. Платили из средств на непредвиденные расходы, 157 162 евро.

На 2025 год в Домском намерены провести укрепление сводов, сделать инъекции в трещины, укрепить фундамент, осуществить земляные работы в капелле. Вообще же на ближайшие три года в одном из символов Латвии намечаются масштабные фундаментные работы с археологическими раскопками.

Несколько менее повезло церкви Святого Петра. "Город Рига земельные права собственности затянул", — констатирует Министерство культуры. Поэтому до 14 февраля 2025 года ожидается получить концепцию развития храма, являющегося одновременно выставочным и концертным залом с улучшением функциональных зон и безопасности.

Отдельно Минкульт обратил внимание на Лиелстраупский замок в Цесисском крае. Основанное еще в XIII веке поместье приобрело нынешний стиль барокко в конце XVIII столетия, но сгорело в революцию 1905 года, а в социализме в нем были МТС и психбольница. Сейчас что–то будут делать: "Изучение Большого зала и консервация потолков в центральной части на примерно 25 кв. м". Как говорят — все чем могу…