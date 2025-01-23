Невролог Вишкер временно отстранен за предполагаемые попытки сексуального гипноза пациенток

Издание собрало и систематизировало истории нескольких независимых друг от друга женщин о визитах к Вишкеру. Женщины рассказали, что врач без разрешения прикасался к ним, делал комментарии сексуального характера и пытался их гипнотизировать. По словам пациенток, невролог щелкал им спины, иногда касался груди и талии, говорил о техниках расслабления и упоминал оргазм. Эти случаи охватывают как минимум шесть лет.

Хотя большинство женщин, упомянутых в статье, не подавали официальных жалоб, пытаясь забыть неприятный и травмирующий опыт, две пациентки обратились в Государственную полицию, Инспекцию здоровья и Общество врачей Латвии (ОВЛ).

В учреждениях уже знали о методах Вишкера, однако врач не был отстранён. Инспекция здоровья получила первую жалобу ещё в 2020 году. Тогда инспекторы поговорили с тогдашним руководителем Вишкера, членом правления и совладельцем компании MFD Veselības grupa Галиной Мурачковской, которая пояснила, что с сотрудниками были обсуждены этические нормы.

Вторая жалоба поступила в Инспекцию здоровья в 2022 году. По обеим жалобам инспекция решила наказать врача, но не за прикосновения или разговоры об оргазме, а за практику гипноза без сертификата, что влечет штраф в размере 200 евро. Работодателям Вишкера об этом сообщено не было. Инспекция здоровья передала информацию о возможных этических нарушениях в ОВЛ, однако там проблем в действиях врача не усмотрели. Полиция также отказалась начинать расследование, не увидев в действиях Вишкера состава преступления.

Невролог Вишкер работал в учреждениях группы MFD Veselības grupa, поликлиниках Veselības centru apvienība (VCA), семейном центре здоровья И. Патурской, Тукумской больнице и короткое время в Национальном центре психического здоровья. Описанные Re:Baltica случаи произошли в различных поликлиниках MFD и VCA в Риге и Кекаве.

В конце 2022 года Вишкер покинул сеть поликлиник MFD, по его словам, из-за зарплаты. Руководитель отдела кадров MFD Яна Бертуле-Гержова сообщила Re:Baltica, что уход произошел после жалоб пациентов, однако совладелец и председатель правления группы компаний Наталия Точиленко утверждает, что это было обоюдное соглашение.

После этого Вишкер начал работать в поликлиниках VCA. Осенью 2023 года одна из женщин пожаловалась директору поликлиники VCA Dole на поведение врача, но о результатах жалобы ничего не сообщалось. В прошлом году после интереса со стороны Инспекции здоровья руководство VCA проверило работу врача и пришло к выводу, что доказательств его несоответствия профессиональным стандартам нет.

После проверки жалоб Инспекция здоровья в декабре прошлого года наложила на Вишкера штраф в размере 1000 евро и впервые приняла решение лишить медика права заниматься врачебной практикой на шесть месяцев — минимальный срок, предусмотренный законом. Инспекция здоровья считает, что шести месяцев достаточно, чтобы ОВЛ отреагировало на предложение аннулировать или приостановить сертификат врача, однако ОВЛ не торопится, и первое заседание сертификационного совета в этом году запланировано только на февраль. Пока Вишкер может продолжать работать, так как обжаловал решение.

Этическая комиссия ОВЛ рассматривала оба обращения, но заявила, что у нее недостаточно информации.

Сам врач отвергает обвинения, утверждая, что, если бы он действительно действовал так, как описывают пациентки, они бы поступили иначе. Он также отрицает, что пытался гипнотизировать пациенток, называя свои действия медитацией.

Одну из жалоб пациенток полиция проверяла почти три месяца, после чего отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла доказать описанные факты. В полиции имеются как минимум три свидетельства о действиях Вишкера. Один из поданных исков даже не рассматривался, так как в описанном полицейские увидели лишь методы лечения. Кроме того, полиция отказалась пересматривать поданные Инспекцией здоровья заявления, сославшись на невозможность повторного рассмотрения.

Одна из пациенток обжаловала решение полиции в прокуратуре. Тем временем полиция начала ещё одну проверку после нового заявления от Инспекции здоровья, пообещав рассмотреть и предыдущую жалобу, а также допустив возможность возбуждения уголовного дела.

Вишкер в начале этого года самостоятельно ушел со всех рабочих мест.

Re:Baltica подчеркивает, что в этом деле много параллелей с ранее раскрытым случаем иммунолога Евгения Никифоренко, основное отличие которого в том, что Никифоренко касался интимных частей тела пациенток.