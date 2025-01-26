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К чему нас готовят?! Люди шокированы новой информацией на ценниках «Rimi» 3

Наша Латвия
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
К чему нас готовят?! Люди шокированы новой информацией на ценниках «Rimi»
ФОТО: Thought Co

На ценниках в интернет-магазине «Rimi» начали показывать...количество выбросов CO2.

Эта информация показалась некоторым посетителям не только ненужной, но даже раздражающей и вредной.

«Rimi» объясняет: «Здравствуйте! Каждый продукт в нашем магазине также имеет экологические издержки, поскольку производство создает выбросы углерода, которые способствуют изменению климата. Знание о влиянии этих выбросов может помочь нам лучше понять эти процессы и помочь нам сделать более информированными выбор, который приносит пользу нашей планете. В рамках нашего пилотного проекта в настоящее время можно узнать значение CO₂-следа молочных и яичных продуктов, доступных в интернет-магазине «Rimi». Мы хотели бы подчеркнуть, что эта информация представлена исключительно в ознакомительных целях и никоим образом не ограничивает возможности покупателей самостоятельно выбирать товары».

Объяснение «Rimi» не успокоило общественность, а, скорее, еще больше ее встревожило: «Зачем покупателям знать об этом? Неужели это цель — изменить привычки покупателей, заставив их чувствовать себя виноватыми? Просто отвратительно!»

«Может быть, для планеты будет лучше, если люди сами перестанут выдыхать CO2? Почему бы вам не рекламировать это? Если вы собираетесь, то идите до конца. Покажите свою настоящую цель».

#rimi
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го января

    До рими доходит как до жирафа, что эта повесточка и бесо@бство климатистов, всяких лгбт(и ещё мильён бессмысленных букв) закончилась.

    19
    4
  • Д
    Дед
    26-го января

    Дебилы! Надеюсь, Доня разберется с этими зелеными уродами, не зря он один из первых аннулировал парижский договор.

    66
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    27-го января

    Эх, Дедуля, это не про еврозону. Тут правящий бюрократический класс на своей волне. Вся эта херабора "зелёности" не про климат, а про контроль. Всё что любит эта европетушня-нормативы, регуляции, квоты, ну и всю эту херабору.

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