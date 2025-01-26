К чему нас готовят?! Люди шокированы новой информацией на ценниках «Rimi»

Эта информация показалась некоторым посетителям не только ненужной, но даже раздражающей и вредной.

Izskatās ka @RimiLatvija mūs gatavina jaunai fašistu diktatūrai! Cik parastam cilvēkam būs atļauts tērēt CO2 uz pārtiku? pic.twitter.com/UpOWkzuIs2 — Kārlis Knābis (@VPupkins84) January 21, 2025

«Rimi» объясняет: «Здравствуйте! Каждый продукт в нашем магазине также имеет экологические издержки, поскольку производство создает выбросы углерода, которые способствуют изменению климата. Знание о влиянии этих выбросов может помочь нам лучше понять эти процессы и помочь нам сделать более информированными выбор, который приносит пользу нашей планете. В рамках нашего пилотного проекта в настоящее время можно узнать значение CO₂-следа молочных и яичных продуктов, доступных в интернет-магазине «Rimi». Мы хотели бы подчеркнуть, что эта информация представлена исключительно в ознакомительных целях и никоим образом не ограничивает возможности покупателей самостоятельно выбирать товары».

Объяснение «Rimi» не успокоило общественность, а, скорее, еще больше ее встревожило: «Зачем покупателям знать об этом? Неужели это цель — изменить привычки покупателей, заставив их чувствовать себя виноватыми? Просто отвратительно!»

«Может быть, для планеты будет лучше, если люди сами перестанут выдыхать CO2? Почему бы вам не рекламировать это? Если вы собираетесь, то идите до конца. Покажите свою настоящую цель».