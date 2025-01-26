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Вторжение южан в воды Латвии: черноморские бычки выживают лосося и миногу 1

Наша Латвия
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
Этот вредный и некрасивый бычок вытесняет в латвийских водоемах полезную рыбу.

Этот вредный и некрасивый бычок вытесняет в латвийских водоемах полезную рыбу.

Власти бьют тревогу: бычки, проникшие в Балтийское море из Черного, угрожают рыбным ресурсам Латвийской Республики.

"Важно учитывать риски, связанные с инвазивными видами, поскольку они могут быть одной из основных причин сокращения биологического разнообразия, а также могут оказать существенное влияние на экономику, в том числе на рыбную отрасль", — отмечается в программе сохранения и выращивание рыбы, подготовленной Министерством земледелия Латвии.

В последнее время в Латвии особое внимание обращают на бычка–кругляка (Neogobius melanostomus), обитателя вод Черного, Азовского и Каспийского морей, приплывшего к нам в балластных водах грузовых судов.

Будучи невосприимчив к дефициту кислорода, пришелец активно размножается и в пресной воде, причем поедает все что ни попадя — включая икру прочих рыб, тем самым сокращая их популяцию.

Хищник с юга отлично выдерживает характерное для последних лет летнее повышение температуры водоемов в Латвии, уменьшающее численность традиционных рыб. Ловить его можно разве что ради спортивного интереса — никакой гастрономической ценности этот уродец не несет.

Наш ответ наглому бычку

На экспансию бычков латвийский Минземледелия ответит выпуском в крупнейшие реки страны подросшей рыбьей молоди — в Даугаву уйдет лососик средней массой 25 г, в Гаую и Венту — 20 г.

Проделают и суровый эксперимент на выживаемость: "Результаты исследований показывают, что молодь миног, мигрирующая в море и завершившая метаморфоз, относительно успешно преодолевает турбины электростанций".

Выпуск в крупнейшую водную артерию республики предполагается осуществлять из речки Огре. Так как миноги пойдут в море в огромном количестве — 10 миллионов в год — то и естественная убыль этим валом будет компенсирована.

Ниже Рижской ГЭС, в Булльупе, в Кишэзерсе, планируют осуществлять меры по регенерации судака.

Свои особенности имеет воспроизводство щуки: "Несортированную щуку нельзя допускать к пополнению ресурсов, поскольку самые крупные щуки поедают множество мелких щук уже при транспортировке, а также после выпуска в естественные водоемы, и цель пополнения ресурсов не достигается".

Точно так же Минземледелия осторожно подходит к искусственному воспроизводству язя, которое намерено провести в озерах учреждение Vides risinājumu institūts.

Также по теме - Черная икра из Латвии: в Гаую запустят тысячи осётров, каждый может вырасти до 4 метров

#рыба
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го января

    Это что? Ротан? Не узнаю в гриме🤔 Если да, то говорят вкусная рыбь. Жареная со сметаной.

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