Черная икра из Латвии: в Гаую запустят тысячи осётров, каждый может вырасти до 4 метров

В верхнем и среднем течении Гауи предполагается осуществить выпуск 5000 мальков осетра, выяснил bb.lv в Министерстве земледелия Латвии.

Такое количество программируется ежегодно на 2025–2028 гг., для сравнения — юного лосося в этом году выпустят всего 8500 штук, а в последующие сразу по 180 000.

Атлантический осетр, обитавший в Балтийском море, когда–то был одной из самых ловимых рыб со всеми вытекающими из этого последствиями. Его ловили несколько столетий подряд.

Последний зафиксированный случай, когда кому–то удалось поймать этого гиганта в море, был в 1996 году недалеко от эстонского острова Муху. Он был длиной 2,9 метра, весом 136 кг, возрастом более 40 лет, с 28 кг черной икры!

Балтийский осетр может прожить 60 лет и достигнуть длины 4,3 метра и веса 368 кг. Их самцы входят в период половой зрелости в 6–10 лет, а самки в 10–20 лет.

Сравнительно недавно, уже в XXI веке, и в Даугаве ловили осетровых, но они, скорее всего, сбежали из рыбхоза "Томес" и на самом деле представляли собой гибрид.

Осетровые рыбы населяют Балтийское море с момента его создания. С течением времени и изменением климатических условий изменились и виды осетровых, обитающие в море.

Исторически сложилось так, что последние 1000 лет Балтийское море было заселено популяцией, образовавшейся из Acipenser oxyrinchu (атлантического осетра), почти исчезнувшей около ста лет назад.

Причинами этого стали большой улов, а также промышленная революция, связанная с увеличением загрязнения окружающей среды и недоступностью естественных нерестилищ из–за строительства плотин ГЭС и модификации русел рек.

Разумеется, помимо одобренной Минземледелия программы, в Латвии осуществляются и частные инвестиции в рыбоводство. Их министерство вообще не учитывает, статистика отсутствует. Разведение лицензирует Продовольственно–ветеринарная служба. Активными участниками данного рынка, между тем, стали фирмы из Литвы и Эстонии.