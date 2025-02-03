«Я также есть маленький провинциальный человек. Наши амбиции иногда там и остаются».

В театральной жизни Латвии, считает В. Кайришс, «образуется недостаток смысла». «Иногда поражаюсь, как наше общество интересует содержание, в котором нет смысла, в котором нет мыслей и идей. «Этот бесконечный, латышам понятный сериал, который мог бы происходить на латышских театральных сценах без больших амбиций, но в каком-то смысле обращаясь к конкретным струнам, может продолжаться бесконечно».

Поэтому, когда режиссер ставил шекспировскую пьесу «Сон в летнюю ночь», то старался ее осовременить: «Конечно, я думал об ужасном мире, в котором живу. Думал о победе Трампа, о войне в Украине. Думал, как классик Гунарс Астра в своей речи:» Я верю, что это время пройдет как злой бред». Я надеюсь, что это безумие кончится и останется на уровне сна... Темам, с которыми работаем в этой постановке, не будет никакой связи с политкорректным мышлением. Сама работа очень эротическая, скандальная, вызывающая».