Деятель культуры заявил, что Латвия — маленькое провинциальное государство

Наша Латвия
Дата публикации: 03.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Деятель культуры заявил, что Латвия — маленькое провинциальное государство
ФОТО: depositphotos

«Мы маленькое провинциальное государство...», - так в интервью SestDiena высказался художественный руководитель театра «Дайлес» Виестурс Кайришс.

«Я также есть маленький провинциальный человек. Наши амбиции иногда там и остаются».

В театральной жизни Латвии, считает В. Кайришс, «образуется недостаток смысла». «Иногда поражаюсь, как наше общество интересует содержание, в котором нет смысла, в котором нет мыслей и идей. «Этот бесконечный, латышам понятный сериал, который мог бы происходить на латышских театральных сценах без больших амбиций, но в каком-то смысле обращаясь к конкретным струнам, может продолжаться бесконечно».

Поэтому, когда режиссер ставил шекспировскую пьесу «Сон в летнюю ночь», то старался ее осовременить: «Конечно, я думал об ужасном мире, в котором живу. Думал о победе Трампа, о войне в Украине. Думал, как классик Гунарс Астра в своей речи:» Я верю, что это время пройдет как злой бред». Я надеюсь, что это безумие кончится и останется на уровне сна... Темам, с которыми работаем в этой постановке, не будет никакой связи с политкорректным мышлением. Сама работа очень эротическая, скандальная, вызывающая».

Григорий Антонов
