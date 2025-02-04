Ранее сообщалось, что министр обороны Андрис Спрудс начал форсировать введение женскую военную форму для женщин-военнослужащих. Чуть позже были опубликованы и прототипы.

На странице министерства обороны появились фотографии будущих военных «нарядов» женщин.

Как сообщается, они разработаны для обеспечения большего комфорта и функциональности. Изменения в новой форме и снаряжении являются значительным шагом на пути к обеспечению гендерного равенства и улучшению благополучия военнослужащих.

Turpinot darbu pie karavīru-sieviešu formas tērpu izstrādes, Aizsardzības ministrijā tika prezentēti formas tērpu prototipi, kuri izstrādāti, lai nodrošinātu lielāku komfortu un funkcionalitāti. ➡️https://t.co/RGTOAXsso7



Прототипы включают нижнее бельё (уровни 1, 2, 3), включая спортивные бюстгальтеры и женское термобельё, которое уже поставляется военнослужащим-женщинам; брюки и куртку униформы; куртку для прохладной погоды (5 уровень, soft-shell); короткую и длинную спортивную форму.

Основные изменения в конструкции формы, адаптированной для женщин: узкие плечи, дополнительные швы в области груди для анатомического удобства, адаптированный крой в области талии и бёдер, укороченные рукава, дополнительный клиновидный элемент в области паха, улучшающий свободу движений.

🇱🇻 @Latvijas_armija ir jākļūst vēl piemērotākai un iekļaujošākai sievietēm. Būtiski ir nodrošināt sievietēm atbilstošus formas tērpus un ekipējumu. @AizsardzibasMin ir prezentēti sieviešu formas tērpu prototipi. Tie izstrādāti, lai nodrošinātu lielāku komfortu un… pic.twitter.com/lG1MqzI9UT — Andris Spruds (@AndrisSpruds) February 3, 2025

Отметим, что оценили новинку не все. Впрочем, справедливости ради, критикуют больше не саму форму, а тенденцию к увеличению служащих в армии женщин.

«У меня к вам серьезный вопрос. Существует ли гендерное равенство в физических стандартах в латвийской армии? Я надеюсь, что это так. Потому что враг не будет проводить специальную, более мягкую «атаку 8 марта» против отдельных женщин-солдат. Все будет одинаково. То же самое касается и уличной полиции в целом», - пишет в комментариях один из пользователей.

«Материал этой красной куртки – дешевая дрянь или куртка сшита криво?», - указал другой.

«Во время закупки его будут шить в Латвии, а после — в Китае?», - задает вопрос третий.

«Я не знаю…В 2025 году представлять прототипы костюмов как достижение, ну, камон...», - иронизирует еще один.