Приказ пришел «сверху»? Swedbank сделал недоступной популярную услугу 2 6623

Наша Латвия
Дата публикации: 08.02.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

«В прошлом году Swedbank отменил услугу «оплата счетов в банкомате». Можно ли узнать, почему?

Для тех, кто не пользуется услугами интернет-банка, это было очень удобно: нажал пару кнопок – и все оплатил. Первоначально отменили возможность оплачивать услуги Latvijas gāze, но, по крайней мере, можно было заплатить за телевидение, электричество и т. д. Было удобно и безопасно.

Сотрудники в банке сказали, что такой приказ пришел «сверху». Может ли кто-то из администрации банка пояснить, почему была отменена такая удобная услуга?

И не последует ли за этим отмена других, тоже удобных услуг – таких, например, как «проверка остатка на счете»? Читатель портала bb.lv»

Янис Кропс, пресс-секретарь Swedbank Latvija:

  • Действительно, в конце прошлого года произошли изменения в IT-функциях банкоматов, и возможность оплаты счетов через банкомат больше недоступна.

Причина этого в том, что для банкоматов также возникают новые технические потребности и, для того чтобы вводить новые услуги для клиентов, от чего-то, к сожалению, приходится отказываться.

При оценке привычек клиентов изменения напрямую коснулись функции оплаты счетов в банкомате, поскольку данной услугой пользовалось сравнительно небольшое число клиентов.

Безусловно, мы понимаем, что такие изменения могут быть неприятными или неудобными для небольшого числа клиентов, которые до сих пор использовали данную услугу, поэтому мы рекомендуем испробовать другие варианты оплаты, в зависимости от того, что покажется клиенту наиболее удобной альтернативой.

Конечно, мы традиционно рекомендуем использовать такие возможности, как интернет-банк или мобильное приложение. Также, помимо услуг банка, по-прежнему остается возможность оплачивать счета в различных коммерческих структурах: например, в кассах магазинов торговой сети Maxima, в отделениях Latvijas pasts, или платить напрямую самому поставщику услуг.

Что касается возможности проверить остаток на счете в банкомате, тут ничего не изменилось: клиенты по-прежнему имеют возможность пользоваться данной услугой.

#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
