Ригу достало платить за спасение диких животных, особенно за птиц. Готовится специальный закон

Министерство земледелия готовит поправки к закону о защите животных, чтобы освободить муниципалитеты от обязанности заботиться о пострадавших диких животных, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto". Выполняя этот закон, Рижское самоуправление платит в среднем 250-300 евро за каждую пострадавшую дикую птицу.

В целом Рижское самоуправление выделяет более 300 000 евро в год на уход за безнадзорными, включая диких, животными. Большая часть этой суммы идет на помощь пострадавшим птицам, на которые в прошлом году было потрачено более 80 000 евро. В прошлом году за одну птицу муниципалитет в среднем заплатил 116 евро, но в этом году в договоре, заключенном с ООО "Zoopolicija.lv", плата удвоилась.

Расходы Риги на пострадавших животных в последние годы выросли. В 2021 году самоуправление заложило 139 000 евро без НДС на оплату этих услуг на три года, но "Ulubele" израсходовала эту сумму уже за половину срока. В следующем тендере в 2023 году выиграло предприятие "Zoopolicija.lv" с субподрядчиком "Ulubele", деньги опять закончились быстрее, чем планировалось. Осенью прошлого года предложение "Zoopolicija" оказалось настолько дорогим, что самоуправление решило прекратить тендер. В связи с этим самоуправление вынесло заботу о диких животных в отдельный тендер.

Анализ показывает, что среди пострадавших животных доминируют не собаки и кошки, а дикие животные, из которых 80% составляют птицы. В прошлом году Рижское самоуправление оказало помощь 711 птицам. Прежние расценки на уход за пострадавшими птицами были такими: транспортировка птицы - 35 евро без НДС, первая медицинская помощь птице - 30 евро, столько же - в дневном стационаре, эвтаназия - 20 евро. В прилегающих самоуправлениях цены ниже.

В настоящее время Рига пересматривает свои закупки, связанные с помощью безнадзорным животным, чтобы вместо одного большого тендера создать несколько меньших. Цель заключается в привлечении нескольких поставщиков услуг, которые в настоящее время не участвуют в муниципальных закупках.

Программа отмечает, что отчеты о заботе за птицами в Риге показывают, что в основном помощь оказывалась чайкам, голубям и воронам, но иногда отмечалось просто "маленькая серая птичка". В июле прошлого года в клинику был доставлен воробей, которому оказали медицинскую помощь и оплатили день в стационаре, на следующий день он умер. За этого воробья город заплатил "Zoopolicija" около ста евро. В отчетах программы все птицы, которые были эвтаназированы, перед этим также получили медицинскую помощь.

В январе самоуправление заключило новый договор с предприятием "Zoopolicija.lv" на уход за дикими животными. Общая сумма составляет 160 000 евро. Хотя содержание птицы в стационаре больше не будет оплачиваться, по другим позициям произошел значительный рост цен, таким образом, в этом году уход за одной птицей будет стоить в среднем 250-300 евро.

Рижское самоуправление считает, что заботу о диких животных должно взять на себя государство. В настоящее время Министерство земледелия также продвигает подготовленные Союзом самоуправлений Латвии поправки, которые предлагают снять эту обязанность с муниципалитетов. "Эта норма (...) неадекватна. Она также противоречит другим статьям, где говорится, что содержание животных в неволе запрещено и не должно устраиваться никаких спасательных акций за счет муниципального бюджета," - заявила советник Союза самоуправлений по вопросам сельского развития Сниеде Спроге.

Директор департамента охраны природы Управления охраны природы Гита Строде не поддерживает это предложение, так как, по ее мнению, в стране должен быть кто-то, кто заботится о пострадавших диких животных.