«Внутри ничего!» Женщина в шоке от акционных сырков «Kārums» в популярном магазине

Покупательница заметила, что в магазине продаются сырки «Kārums» по выгодной акционной цене 0,39 цента. Однако ее буквально шокировало, когда она обнаружила, что за эту цену продается…пустая упаковка.

Женщина поделилась в социальных сетях видео, подтверждающим это. «Внутри ничего нет! Видите!?» - сказала она, шурша пустыми упаковками из-под сырков в руках.

«Пустые упаковки. Полностью закрытые. Не похоже, чтобы кто-то их открыл, съел и положил обратно...» — негодует женщина.

Покупательница, демонстрируя видео, указала, что, по всей видимости, данные изделия являются «производственным браком».