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Столкновение в Северном море: капитан контейнеровоза арестован, он — гражданин РФ 0

В мире
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Столкновение в Северном море: капитан контейнеровоза арестован, он — гражданин РФ

Капитан грузового судна Solong, столкнувшегося в Северном море с танкером, оказался гражданином России. Он арестован, его подозревают в халатности, повлекшей за собой смерть человека: один из членов экипажа грузового судна пропал без вести и, вероятнее всего, погиб.

Гражданство 59-летнего арестованного подтвердил владелец сухогруза Solong, а полиция Хамберсайда во вторник сообщила, что он остается под стражей. Источники Би-би-си в британском правительстве сообщают, что в экипаже Solong, ходящего под португальским флагом и принадлежащего немецкой компании, — россияне и филиппинцы.

Столкновение судов произошло утром 10 марта у побережья Восточного Йоркшира. Американский танкер Stena Immaculate стоял на якоре у побережья неподалеку от британского города Кингстон-апон-Халл и порта города Гримсби — как говорят совладельцы судна, компания Crowley, судно находилось на якоре в ожидании свободного причала в порту Киллингхолм в устье Хамбера. Неожиданно к танкеру приблизился контейнеровоз Solong под португальским флагом. При столкновении на обоих судах возник пожар.

Береговая охрана Великобритании сообщила, что 36 человек были спасены и доставлены на берег. Один человек, член экипажа грузового судна, пропал без вести. Поисково-спасательная операция была завершена поздно вечером в понедельник, и пропавший обнаружен не был — вероятнее всего, он погиб.

Спасательной операции помогала компания Windcat, базирующаяся в Гримсби и обслуживающая ветряные морские электростанции. В районе происшествия находились два ее судна, и оба были вызваны на помощь.

«Они немедленно отреагировали и вывезли на берег около 17 человек, вовлеченных в инцидент», — рассказали в компании.

Танкер Stena Immaculate перевозил 220 000 баррелей авиационного топлива, которое должно было быть использовано американскими военными. Би-би-си известно, что весь его экипаж состоит из американцев, в настоящее время они находятся в Гримсби и ждут возвращения домой.

В компании Crowley заявили, что в результате столкновения на танкере произошло несколько взрывов, что привело к утечке неизвестного количества авиационного топлива. Поначалу сообщалось, что сухогруз, среди прочего, перевозил 15 контейнеров с токсичными химикатами, в частности, цианидом натрия. Этот химикат опасен для жизни живых организмов, в том числе для рыбы. Однако позднее немецкая компания Ernst Russ, владеющая сухогрузом, опровергла эту информацию. По ее данным, на борту были четыре контейнера, в которых ранее был этот химикат, однако они были пустыми.

«Не поступало новых сообщений о загрязнении моря от обоих судов, кроме того, что было зафиксировано во время первоначального инцидента», — подчеркнула Вирджиния Маквиа, генеральный директор Агентства морской и береговой охраны.

Она рассказала, что сейчас Solong «удерживается в безопасной позиции в открытом море с помощью буксира», а Stena Immaculate остается на якоре.

«На борту нет видимого пламени, и сегодня позже может быть проведена оценка состояния судна», — добавила она.

По ее словам, владельцы танкера и контейнеровоза Solong наняли компании, занимающиеся спасением судов, и агентство сотрудничает с ними, «чтобы максимально эффективно защитить людей и окружающую среду в процессе реагирования на инцидент».

В сотрудничестве с агентством работает и полиция Хамберсайда. Она начала уголовное расследование причин столкновения.

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