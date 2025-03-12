«Никогда не была так разочарована» - жители недоумевают из-за билетов на концерт с Раймондом Паулсом

Желая порадовать родных в праздничные дни, жительница Салацгривы Элина приобрела билеты на концерт хоровой музыки маэстро Раймонда Паулса. Для семьи стало большим сюрпризом, когда стало понятно, что концерт состоится не этим летом, как планировалось, а летом 2026 года, сообщает «Bez Tabu».

«В тот момент, когда я отдала билет [родственнице], моя тетя сказала: «Доченька, а доживу ли я до этого?», ведь концерт через полтора года. Мне даже в голову не приходило, что на этот концерт можно будет попасть только через полтора года. Я покупала много билетов на концерты, и никогда не была так разочарована».

Элина была уверена, что концерт состоится этим летом в июне, но оказалось, что этого не произойдет — музыка хора Раймонда Паулса прозвучит в Межапарке только в июле 2026 года.

«Это выглядит практически как обман, и оказалось, что у моих знакомых тоже такая ситуация с билетами. Судя по публикациям в социальных сетях об этом концерте, многие разочаровываются именно потому, что концерт состоится через полтора года — в июле 2026 года, а не в июле 2025 года. Кто бы мог вообще подумать о чем-то подобном?», - негодует Элина.

Исполнительный директор Праздника песни «Моей Родине» Дайна Маркова говорит, что на данный момент для участия в концерте уже зарегистрировались 11 500 певцов со всей Латвии, также широко представлена диаспора. На вопрос, осведомлен ли Раймонд Паулс о предстоящем концерте, Маркова отвечает утвердительно, говоря, что организаторы встречались с Маэстро.

Журналисты получили информацию, что Маэстро узнал о мероприятии последним, уже после начала продажи билетов, не приняв никакого участия в организации концерта!