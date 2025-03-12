У 4000 граждан РФ в этом году истекает срок действия ВНЖ; придется сдать латышский

У около 4000 граждан России в Латвии в конце года истекает срок действия временного вида на жительство, и им придется сдать экзамен по латышскому языку, чтобы получить статус постоянного жителя Евросоюза, передает ЛТВ.

Ответственные органы уже готовятся к напряженному новому году. В настоящее время заявки на получение статуса подаются медленно. Эти вопросы рассматривались в среду Комиссией Сейма по гражданству, миграции и социальной сплоченности.

Требования Закона об иммиграции коснулись большинства граждан России, проживающих в Латвии, которым было поручено продлить свои разрешения на пребывание для продления статуса гражданина Европейского Союза. Подав заявку и сдав экзамен по государственному языку, жители могут получить постоянный вид на жительство в Латвии.

Целевых групп две: первая из них — около 25 300 граждан России, которым уже поручено подтвердить знание государственного языка и продлить вид на жительство в 2022 году.

Из них около 16,5 тысяч человек в настоящее время получили право на постоянное проживание в Латвии, а около 6600 человек получили временный вид на жительство или разрешение на определенный срок.

Из них около 4000 граждан России с осени 2023 года получили временный вид на жительство сроком на два года с задачей продемонстрировать знание государственного языка на экзамене и таким образом получить постоянный вид на жительство в Латвии.

По мере приближения двухгодичного срока ожидается, что в конце этого и в следующем году в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) и Государственном центре содержания образования возрастет активность по получению разрешений и увеличится рабочая нагрузка по администрированию экзаменов. По словам Илзе Бриеде, руководителя миграционного отдела Управления по делам гражданства и миграции, в настоящее время количество заявлений на продление разрешений невелико.

«Срок действия разрешений тех, кто получил их первыми, истекает в ноябре или декабре. И в настоящее время процесс подачи разрешений на продление идет довольно медленно. Мы получили 336 заявлений от 4000 человек. Эту группу необходимо контролировать, поскольку нам придется решать вопросы с проживанием, когда истечет срок действия разрешений», — пояснила Бриеде.

Для выполнения этих обязательств УДГМ пару лет назад ввело дополнительные штатные единицы, а Государственный центр образовательного контента также располагает достаточными ресурсами. Власти уверяют, что справятся с ожидаемой нагрузкой.

По приблизительным подсчетам, Латвию покинули 2000 граждан России, не сдав экзамен на знание государственного языка и не подав заявление на получение постоянного вида на жительство. Органы внутренних дел предполагают, что большинство из них выехали в Россию, но некоторые могли отправиться в другие страны Евросоюза и получить там вид на жительство. Информации об этом нет, поскольку в Евросоюзе нет единой информационной сети.

В свою очередь, по решению УДГМ, 81 человеку в Латвии были направлены уведомления с предписанием покинуть страну. Государственной пограничной охране также предстоит проделать большую работу. По запросу УДГМ была проведена проверка местонахождения в общей сложности 992 человек в связи с истечением срока действия их видов на жительство. Чаще всего - в Риге, Даугавпилсе, Лиепае. Это усложняет задачу и сравнимо с «поиском иголки в стоге сена». 72 человека привлечены к административной ответственности за пребывание в Латвии без действительных документов.

«Здесь можно подумать, что при посещении конкретных адресов пограничник стучал в дверь, ему никто не открывал, и пограничник уходил. Нет, даже в этих случаях мы узнавали о возможных родственниках этих людей в Латвии, опрашивали соседей, а затем неоднократно выезжали по фактическим местам проживания этих людей», — рассказал о ходе поиска начальник Управления пограничного и иммиграционного контроля Государственной пограничной охраны Риналд Белийс.