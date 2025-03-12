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Латвийские дети стали хуже читать 0

Наша Латвия
Дата публикации: 12.03.2025
LETA
Латвийские дети стали хуже читать
ФОТО: depositphotos

С 3 по 21 марта в школах Латвии проходит пилотный цикл международного исследования по оценке навыков чтения PIRLS 2026 года.

В мероприятии примут участие 953 ученика 4-х классов из 22 школ. Оно впервые пройдет в цифровой среде.

Предыдущее исследование показало, что показатели учащихся латвийских начальных школ, хотя и выше средних по странам, существенно снизились. В цикле международного исследования оценки навыков чтения, проведенного Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений (IEA) в 2021 году, общий уровень чтения латвийских школьников был оценен на 528 баллов, что выше среднего показателя стран-участниц исследования. Однако с 2016 года, когда проводилось предыдущее измерение, показатели Латвии показали существенное снижение.

Это сигнал взрослым - как специалистам в сфере образования, так и родителям - и означает, что развитие этих навыков в стране требует совместных и более эффективных действий всех заинтересованных сторон, указали в Министерстве образования и науки (МОН).

Ухудшение навыков чтения во многом объясняется пандемией ковида, из-за которой обучение долгое время проходило дистанционно. "Чтобы улучшить ситуацию и помочь педагогам, МОН со своей стороны предлагает обширные методические материалы и программы по обучению текстовой грамоте, которые можно использовать в разном возрасте детей и по разным предметам", - заявил представитель министерства Эдгар Плетиенс.

Одним из инструментов поддержки для учащихся, испытывающих трудности с чтением в первые годы обучения в школе, является инициатива "Школа в сообществе", запущенная Государственным агентством развития образования, которая будет помогать учащимся 1-3-х классов развивать звуковое восприятие и понимание текста как на групповых, так и на индивидуальных занятиях.

Diena

#образование #чтение
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Григорий Антонов
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