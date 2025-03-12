Евросоюз объявил об ответе на американские пошлины

ЕС считает, что потеряет из-за пошлин США 26 млрд евро — именно на эту сумму Брюссель обложит налогами американские товары

Евросоюз вводит собственные меры в ответ на пошлины, наложенные Соединёнными Штатами.

В среду вступили в силу 25% тарифы на сталь и алюминий, ввозимые в США, в первую очередь меры коснутся Канады и Евросоюза.

В Европе считают, что потеряют на этом 26 млрд евро — именно на эту сумму Брюссель обложит налогами американские товары.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

«Пошлины — это налоги. Они вредны для бизнеса и ещё хуже для потребителей. Они нарушают цепочки поставок, вносят неопределенность в экономику. Рабочие места под угрозой, цены растут. Это никому не нужно — ни в Европейском союзе, ни в Соединённых Штатах».

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к пропорциональному ответу, но в тоже время Брюссель всегда готов и решать подобные проблемы путём переговоров:

«Мы твёрдо убеждены, что в мире, полном экономических и политических неопределённостей, не в наших общих интересах обременять свои экономики такими пошлинами. Мы готовы к конструктивному диалогу».

Контрмеры ЕС будут вводиться в два этапа, начиная с 1 апреля, и полностью вступят в силу к 13 апреля.