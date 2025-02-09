Говорят, Ги де Мопассан любил обедать на Эйфелевой башне именно потому, что с нее эту ажурную красавицу не было видно.

Так что для тех, кто и по сей день представляет здание Латвийской Национальной библиотеки радаром НАТО или тайной тюрьмой, будет весьма познавательно осмотреть выставку, посвященную столетию Гунарса Биркертса, архитектора этого удивительного здания.

Чтобы это сделать, записываться в ЛНБ не обязательно и даже не надо сдавать одежду в гардероб (а сумки – за отдельный 1 евро в ящичек!), потому что экспозиция в холле, прямо и налево.

Кстати, сразу становится понятно, отчего «Замок света» оказался здесь – и такой.

Самый-самый и самый... грязный

Да уж, ЛНБ видно издалека. Затем и строилась! Применив долю фантазии, можно существенно расширить заложенную в названии «Замка света» отсылку к стихотворению национального романтика Аусеклиса (и кантаты на музыку Язепа Витола, с исполнения которой на Празднике песни в 1985 году, по легенде, и пошла Третья Атмода!).

Или предположить, что некое мифическое исполинское животное приникло в жажде к водам Даугавы. И, в зависимости от освещения, либо переливается в солнечных лучах, либо тускло отсвечивает.

(Есть мнение, что строивший общественные здания в южных Соединенных Штатах, насыщенных теплом и солнцем, господин Биркертс чересчур оптимистично оценил климат родной страны, которую покинул в 18 лет, и потому ЛНБ своими стеклянными фасадами мало того, что сверкает лишь несколько дней в году (невредно было бы составить статистику, кстати!), так и представляет собой самый крупный загрязненный объект в Риге и даже Латвии).

Помыть «Замок света» стоит 60+ тысяч евро единоразово, потому делается это крайне редко. Может, дронов им в помощь?

Железобетонный пионер

Хотя, с другой стороны, любое высотное здание нашей столицы сопровождалось повышенным и не особо одобрительным вниманием публики. Например, пионер железобетонных конструкций, «Дом колхозника», ради которого снесли старый русский гостиный двор, поговаривали, забраковали заказчики из-за отсутствия коновязи. Так или иначе, вместо обобществленного социалистического крестьянства там поселились ученые.

В отличие от предшественников в небоскребной номинации «Замок света» может свободно – совершенно бесплатно! – осматривать любой посетитель. При этом следует учитывать, что в целях «защиты от дурака» открытых смотровых площадок наверху нет, и армированное стекло, предупреждающее от птиц, покрыто мелкими черными точками, отражающимися на фотокарточках.

И виды на город тут изумительные – рекомендую.

Медленно и печально

Процесс возведения ЛНБ, который вела американская компания Hill – маэстро Биркертс настоял на проверенном подрядчике! – был медленным и печальным. Но, к чести строителей и финансистов 2010-х годов, не сопровождался такими скандалами, как, например, нынешний мегапроект Rail Baltica.

Мне довелось стоять у разрытого котлована, полного арматуры, и я с неверием смотрел на масштабный образчик будущего здания «Замка света» в аккуратном вагончике дирекции. Однако все получилось. Может, потому, что к своему столетию Латвия подошла в максимальной экономической форме, а потом все пошло наперекосяк? Ведь профиль здания ЛНБ, такой асимметричный, тоже напоминает статистическую диаграмму – рост, пик, падение...

Родившийся с серебряной ложкой во рту

Сам Биркертс, родившийся 17 января 1925 года в Риге, принадлежал, по-американски образно выражаясь, к категории Old Money. Латышский средний класс воплотился в его папе Петерисе, уроженце зажиточной Земгалии, участнике революции 1905 года, эмигрировавшем в США и окончившем там университеты в Индиане и Нью-Йорке.

Получивших высшее образование за океаном в те годы в Латвии были считанные единицы, и резонно, что после службы в Русской армии и участия в Совете рабочих депутатов Бикертс-старший сделался успешным фольклористом, представителем артистической богемы, а в 1940 году благополучно вошел в Союз писателей Латвийской ССР. Страну не покинул, жил тут до самой смерти в 75-летнем возрасте в 1956 году. Мама – литературовед Мерия Шопа, дожила в Латвии до 87 лет!

Молодой архитектор в начале славных дел.

Что же до сына Гунарса, то выпускник элитной 1-й гимназии уже в 1943 году был мобилизован на германскую «трудовую службу». В качестве принудительной рабсилы вкалывал в Рейхе под бомбежками, а после краха гитлеризма решил в Латвию не возвращаться. Окончил в Штутгарте техническое училище, в 1949 году переехал в Штаты.

Тут Биркертс встретился, можно сказать, со вторым отцом – творческим. Ээро Сааринен (1910–1961), архитектор финского происхождения, являлся одним из основателей модернизма. Сааринен занимал доминирующее положение в американской архитектуре послевоенного времени и пользовался колоссальным авторитетом. Возглавляя жюри архитектурного конкурса на лучший проект Сиднейского оперного театра, Сааринен присудил победу малоизвестному датчанину Йорну Уотзону.

Основные работы Сааринена – Смитсоновский институт в Вашингтоне, хоккейный каток Йельского университета, посольство США в Лондоне, аэровокзал авиакомпании TWA в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, аэровокзал в аэропорту имени Даллеса близ Вашингтона.

Отсюда и тяга его ученика, открывшего собственное бюро Gunnar Birkerts and Associates , к мегапроектам, позволявшим размахнуться! На выставке можно оценить, какими были его библиотечные здания по всей Америке. Строил Биркертс и в Объединенных Арабских Эмиратах, как на весьма платежеспособном рынке...

Биркертс получил стипендию американского института архитекторов в 1970 году. Является обладателем многочисленных индивидуальных наград, включая стипендию от фонда Грэхем в 1971 году, золотую медаль Мичиганского общества архитекторов в 1980 году, мемориальную премию Арнольда Бруннера в архитектуре, Американской академии и института искусств и литературы в 1981 году.

В 1993 году получил награду «Художник года штата Мичиган». Биркертс получил почетную докторскую степень от Рижского технического университета в 1990 году. Кавалер Ордена Трех звезд Латвийской Республики в 1995 году и большой медали латвийской Академии наук в 2000 году.

Перед своей смертью дома в Массачусетсе архитектор успел запечатлеться в возрасте 92 лет (!) на фоне уже построенного здания ЛНБ, с установленной вывеской. Жизнь удалась!

А кодой тут выступила новая очередь мрачного здания Музея оккупации, которая называется – Дом будущего. Светло-серая пристройка со стороны улицы Грециниеку, прокламирует «было – стало»...

Смета и функционал

Так для чего же сносили исторические дома в Задвинье и нельзя ли было сделать подешевле? Опубликованная в 2014 году итоговая стоимость строительства «Замка света» после нескольких остановок и новых стартов составила 268 466 000 евро. По нынешним меркам – все-то несколько павильончиков Rail Baltica.

Что мы имеем за эти деньги? Разумеется, не только само книжное собрание, которое и сейчас, в эпоху полной оцифровки, стало дигитальным хабом. Именно тут поддерживаются базы данных, через которые, к примеру, возможно загрузить любой номер довоенной газеты «Сегодня» или послевоенной «Советской молодежи».

Ну и электронные каталоги. Набираю собственную фамилию, вижу – «Исследование динамики и устойчивости систем с конструкционными гистерезисом средствами вычислительной техники». Диссертация отца в РКИИГА, пятьдесят с небольшим лет тому назад. Плюсом мои книжки, в которых являлся либо автором, либо переводчиком, их 10.

Но чаще всего в ЛНБ ныне мне приходится бывать на всевозможных высоколобых конференциях, в основном связанных с внешней политикой. Так что пресловутая легенда о «радаре НАТО», где-то, возможно, оправдывается. Не зря же его возвел атлантист Биркертс!

