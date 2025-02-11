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Куда в Латвии девать банки из-под консервированных овощей? 2

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2025
BB.LV
Куда в Латвии девать банки из-под консервированных овощей?

«Есть ли в Латвии пункты приема стеклотары, в которых принимают стеклянные банки из-под консервированных овощей (маринованные огурцы, зеленый горошек и т. п.), и дают в обмен за это или деньги, или талончики, как при сдаче пластиковых бутылок?

Чистые, полностью целые банки просто жаль отправлять в контейнер для дальнейшей переработки, а дома у многих людей они скапливаются без толку и только занимают место… Читательница bb.lv»

Комментарий Министерства климата и энергетики (KEM)

– В депозитных пунктах приема стеклотары принимаются все виды пивных бутылок и бутылок из-под других алкогольных напитков (до 15%), за исключением винных бутылок (в том числе из-под игристого и фруктового вина). Также можно сдавать бутылки из-под сиропов. Вся упаковка, которая может быть сдана в рамках депозитной системы, маркируется специальным латвийским депозитным знаком.

Банки же следует отправлять в контейнеры, предназначенные для стекла. Стекло надлежащим образом утилизируется и доставляется на заводы по переработке. Это материал, стопроцентно подлежащий вторичной переработке, при которой сохраняет и свое качество, и полезные свойства.

Стекло можно повторно использовать для изготовления новых бутылок, банок или других материалов – таких, например, как вата для теплоизоляции, стеклянная плитка и т. п. Переработка стекла экономит энергию и ресурсы, а также снижает загрязнение воды и воздуха.

Следует помнить, что стекло в природе не разлагается. Отсортировывая стекло, мы сокращаем количество отходов, попадающих на городские свалки, а также снижаем потенциальную опасность, которую может представлять собой стекло, выброшенное в природу (риск для людей и животных порезаться, риск возникновения пожаров и т.д.).

Перед помещением в соответствующий контейнер стеклянную упаковку необходимо очистить от остатков пищи/напитков, этикетки можно не снимать, они не мешают. Стеклянная тара может быть треснутой или даже разбитой. Важный момент: стеклянную тару нельзя выбрасывать в контейнер в мешке.

От редакции. Таким образом, стеклянные банки в депозитные пункты приема сдать невозможно. Попытка найти какой-то другой пункт приема стеклотары также не увенчалась успехом: из трех пунктов – в Риге, Кулдиге и Добеле – удалось дозвониться лишь до добельского. Сотрудник пункта также подтвердил, что единственное место, куда следует относить ненужные банки – контейнер для стеклотары, причем их необходимо перед утилизацией хотя бы сполоснуть (а в идеале помыть).

Тем не менее, возможно, читательнице имеет смысл обзвонить перерабатывающие предприятия или воспользоваться коммуникацией в социальных сетях – не исключено, что где-то заинтересуются возможностью приобрести стеклянные банки на более приемлемых для нее условиях.

#спрашиваете — отвечаем #тара
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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Комментарии (2)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    12-го февраля

    кто не знает, но сортировка мусора - это лоббизм компаний по его переработке. таким образом они уменьшают свои расходы на сортировку на заводах по переработке, повесив это на налогоплательщиков, и никакая это не забота об экологии. Во всем мире переработка и вывоз мусора - одна из самых коррумпированных схем отмыва денег. думаете в латвидже по-иному?

    21
    2
  • НС
    Николай Семёнов
    11-го февраля

    В общем сначала банки раскокошат, а потом снова из них сделают такие же банки. Поразительная, не знающая границ, тупость.

    86
    1

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