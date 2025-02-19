МИД встревожен: латышей зазывают на работу в РФ, обещая огромные зарплаты

«Доказательством тому служит объявление, в котором обещана весьма заманчивая зарплата, однако государство, на которое следовало бы работать, может вызвать противоречивые эмоции. Рихардс заметил на своей странице в социальной сети Facebook странное, по его мнению, объявление о работе. В нем приглашаются записываться молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, с предложением им работать фотоаниматорами на курортах в России. Показав это объявление нескольким рижанам на улицах города, они изначально кажутся даже заинтересованными, так как объявление выглядит нормальным».

«Будущий работодатель рассказал, что в учебном процессе в первый месяц на руки можно заработать до 1500 евро, но работник с опытом может получить не менее 5000 евро. Хотя кажется, что Россия похожа на золотую яму, куда ехать работать, в МИД призывают ни в коем случае не отзываться на это объявление. Министерство иностранных дел также обратило внимание Службы государственной безопасности».

«Как показал анализ СГБ, сотрудники российских спецслужб все чаще вербуют исполнителей различных заданий в интернет-среду, как обращаясь в частном порядке, так и публикуя различные предложения работы, в которых не указываются фактически выполняемые работы. Служба предупреждает, что за предложениями, казалось бы, легкой прибыли может стоять замаскированная попытка завербовать и обучить подданных Латвии шпионажу, вредным действиям или другим действиям в интересах России».

Служба напоминает, что за шпионаж и оказание помощи России в направленной против Латвии деятельности предусмотрена уголовная ответственность.