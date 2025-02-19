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МИД встревожен: латышей зазывают на работу в РФ, обещая огромные зарплаты 10

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2025
BB.LV
МИД встревожен: латышей зазывают на работу в РФ, обещая огромные зарплаты
ФОТО: dreamstime

«Оказывается, осторожность необходима и при поиске работы», - пишет Latvijas Avīze.

«Доказательством тому служит объявление, в котором обещана весьма заманчивая зарплата, однако государство, на которое следовало бы работать, может вызвать противоречивые эмоции. Рихардс заметил на своей странице в социальной сети Facebook странное, по его мнению, объявление о работе. В нем приглашаются записываться молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, с предложением им работать фотоаниматорами на курортах в России. Показав это объявление нескольким рижанам на улицах города, они изначально кажутся даже заинтересованными, так как объявление выглядит нормальным».

«Будущий работодатель рассказал, что в учебном процессе в первый месяц на руки можно заработать до 1500 евро, но работник с опытом может получить не менее 5000 евро. Хотя кажется, что Россия похожа на золотую яму, куда ехать работать, в МИД призывают ни в коем случае не отзываться на это объявление. Министерство иностранных дел также обратило внимание Службы государственной безопасности».

«Как показал анализ СГБ, сотрудники российских спецслужб все чаще вербуют исполнителей различных заданий в интернет-среду, как обращаясь в частном порядке, так и публикуя различные предложения работы, в которых не указываются фактически выполняемые работы. Служба предупреждает, что за предложениями, казалось бы, легкой прибыли может стоять замаскированная попытка завербовать и обучить подданных Латвии шпионажу, вредным действиям или другим действиям в интересах России».

Служба напоминает, что за шпионаж и оказание помощи России в направленной против Латвии деятельности предусмотрена уголовная ответственность.

#россия #работа
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Григорий Антонов
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Комментарии (10)

  • Мп
    Мимо проходил
    20-го февраля

    МИД предостерегает... А работой хотя бы на 1000 евро МИД обеспечит? А у меня невестка в москве уже 1500 зарабатывает, и это начальная зарплата. Вот когда в Латвии можно будет столько заработать, тогда и поднимайте муть в луже.

    23
    1
  • VS
    Vad Sorry
    20-го февраля

    Было бы классно если была возможность в Латвии работать, но тут как то ни светит

    14
    2
  • JL
    Janina LV
    20-го февраля

    Латвийский МИД встревожен: как же так, народ едет туда, где платят, а не туда, где велено любить свободу на пустой желудок! 😏

    56
    3
  • Д
    Дед
    19-го февраля

    Что в РФ дефицит рабочей силы, это факт и такие зарплаты достаточно реальны. В Москве без 100 тыс. рублей ( 1000евро), даже официантки работать не хотят

    52
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    19-го февраля

    Извините, а когда Вы крайний раз были в Москве чтобы так однозначно делать заявления?

    6
    30
  • Д
    Дед
    Дед
    19-го февраля

    Алексею Зиновьеву. Сейчас, живут и работают родственники, общаемся очень регулярно.

    26
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го февраля

    вся деятельность охранок(нарушение прав граждан Союза, ряд других преступлений) торг компаний на территории СС СР, подпадает под Трибунал

    26
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го февраля

    вот вербовкой занимается укро гестапо СБУ, это факт. зачем ФСБ нужно вербовать работников из Хутора, где нет промышленных предприятий кроме супермаркетов

    59
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го февраля

    МИД Латвии может обеспечивать нормальной работой)? Нет. Вот пусть и молчит в тряпочку

    75
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го февраля

    не обращайте внимания на всякие МИДы торг компаний. смело выезжайте, делайте доки в Риге. в России ценяться кадры из Прибалтики

    56
    4
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