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Жителей Латвии призвали почтить минутой молчания третью годовщину войны в Украине 9

Наша Латвия
Дата публикации: 20.02.2025
LETA
Жителей Латвии призвали почтить минутой молчания третью годовщину войны в Украине
ФОТО: LETA

Президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже приглашают жителей Латвии 24 февраля в 9.00 на минуту прервать свои повседневные занятия и вместе почтить память и жертв войны в Украине.

"24 февраля 2022 года Россия начала жестокую полномасштабную войну против Украины, которая вот уже три полных года безжалостно сокрушает жизни украинцев, разрушая все, что построил и возвел свободолюбивый украинский народ", - говорится в заявлении должностных лиц.

Там подчеркивается, что Латвия на стороне Украины и не перестанет поддерживать борьбу украинцев за независимость и свою страну.

В обращении также содержится призыв вспомнить латвийских добровольцев Виталия Смирнова и Эдгара Платонова, которые погибли, защищая свободу Украины, зная, что тем самым они защищают свободу Латвии и Европы в целом.

"За свободную и независимую Украину! Слава Украине! Слава ее защитникам!"- говорится в обращении.

#война рф и украины
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Григорий Антонов
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Комментарии (9)

  • Д
    Дед
    20-го февраля

    Война на Украине началась в 2014 году, и начали ее США.

    19
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го февраля

    уточнение- за каждого погибшего гражданина СССР приходит страховка по 1 млн. долларов.

    вот и считайте

    4
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го февраля

    Украина и РФ за каждого убитого гражданина СССР получают страховку в сотни тыс долл за каждого(точную цифру поищу) . Бизнес

    1
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го февраля

    Все контрактники, подписывая Контракт, подписываются под тем, что добровольно передают своё Наследие своим Опекунам

    zoryana-1955.livejournal.com/26705.html

    1
    0
  • Ч
    Чангл
    20-го февраля

    Не позортесь, они наемники, а не защитники. Мой сослуживцев погиб в Афганистане, так туда направила его Латвия, а эти поехали сами и вопрос по какому закону. Не знаю такого в Латвии, чтобы можно было быть наемником в другом государстве

    14
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    20-го февраля

    Что? Опять праздник?

    12
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го февраля

    с 24.06.22 на территории СССР официально гражданская война.

    8
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го февраля

    Не моя страна. Мне всё равно на неё. Сами хохлы должны принимать решения и расхлёбывать последствия. Не смогли в дипломатию, получили войну.

    45
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го февраля

    Это в равной степени относится и к рф. Два совка грызутся. Разве что размерами различные.

    1
    11
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