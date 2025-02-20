Жителей Латвии призвали почтить минутой молчания третью годовщину войны в Украине

Президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже приглашают жителей Латвии 24 февраля в 9.00 на минуту прервать свои повседневные занятия и вместе почтить память и жертв войны в Украине.

"24 февраля 2022 года Россия начала жестокую полномасштабную войну против Украины, которая вот уже три полных года безжалостно сокрушает жизни украинцев, разрушая все, что построил и возвел свободолюбивый украинский народ", - говорится в заявлении должностных лиц.

Там подчеркивается, что Латвия на стороне Украины и не перестанет поддерживать борьбу украинцев за независимость и свою страну.

В обращении также содержится призыв вспомнить латвийских добровольцев Виталия Смирнова и Эдгара Платонова, которые погибли, защищая свободу Украины, зная, что тем самым они защищают свободу Латвии и Европы в целом.

"За свободную и независимую Украину! Слава Украине! Слава ее защитникам!"- говорится в обращении.