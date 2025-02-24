В Риге откроется светозвуковая инсталляция и фотовыставка об Украине

Сегодня на Ратушной площади в Риге откроется светозвуковая инсталляция "Любовь и война", а на площади Свободы - выставка "Три года стойкости и непобедимости Украины", приуроченная к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, сообщили агентству ЛЕТА в столичном самоуправлении.

Инсталляция на Ратушной площади будет открыта до 26 февраля с 18:00 до 22:00. В ее основе - личные истории шести украинцев о том, как война повлияла на их жизнь и жизнь их близких. Инсталляция состоит из более чем 120 рисунков и анимаций, а ее авторами являются датские художники Якоб Фелинг и Оле Самсе.

С 24 февраля по 16 марта на площади Свободы будет открыта фотовыставка "Три года стойкости и непобедимости Украины". Фотовыставка, созданная украинскими фотографами Константином и Владой Либеровыми, раскрывает суровую реальность жестокой войны России против Украины.

До полномасштабного вторжения России в Украину супруги Либеровы были одними из самых известных свадебных фотографов Украины, проводили мастер-классы и курсы.

С началом войны они перешли к документированию ужасов войны. Их фотографии рассказывают о храбрости украинских солдат, разрушении Бахмута, уничтожении Каховской ГЭС и прощании с павшими героями.

Выставка организована в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии.