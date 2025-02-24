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В Риге откроется светозвуковая инсталляция и фотовыставка об Украине 3

Наша Латвия
Дата публикации: 24.02.2025
LETA
В Риге откроется светозвуковая инсталляция и фотовыставка об Украине
ФОТО: LETA

Сегодня на Ратушной площади в Риге откроется светозвуковая инсталляция "Любовь и война", а на площади Свободы - выставка "Три года стойкости и непобедимости Украины", приуроченная к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, сообщили агентству ЛЕТА в столичном самоуправлении.

Инсталляция на Ратушной площади будет открыта до 26 февраля с 18:00 до 22:00. В ее основе - личные истории шести украинцев о том, как война повлияла на их жизнь и жизнь их близких. Инсталляция состоит из более чем 120 рисунков и анимаций, а ее авторами являются датские художники Якоб Фелинг и Оле Самсе.

С 24 февраля по 16 марта на площади Свободы будет открыта фотовыставка "Три года стойкости и непобедимости Украины". Фотовыставка, созданная украинскими фотографами Константином и Владой Либеровыми, раскрывает суровую реальность жестокой войны России против Украины.

До полномасштабного вторжения России в Украину супруги Либеровы были одними из самых известных свадебных фотографов Украины, проводили мастер-классы и курсы.

С началом войны они перешли к документированию ужасов войны. Их фотографии рассказывают о храбрости украинских солдат, разрушении Бахмута, уничтожении Каховской ГЭС и прощании с павшими героями.

Выставка организована в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии.

#латвия-украина
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Комментарии (3)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го февраля

    почему народ не скачет? почему на головах нет кастрюлей?

    10
    0
  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    "Три года стойкости" в центре Риги - чтобы напомнить, что стойкость нужна не только Украине, но и нашим налогоплательщикам.

    14
    0
  • А
    Андрей
    24-го февраля

    Так и хочется спросить: Когда вы уже все там накуритесь?

    17
    0

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