«Покажите свои истинные лица» - учитель в Риге заставлял детей вставать под гимн Украины?

В латвийском сегменте социальных сетей распространяется видео, на котором видно, как учитель рижской школы, включив камеру на телефоне, заставляет школьников вставать под гимн Украины.

Сообщается, что запись была сделана в классе школы № 71, где некий учитель включил «Ще не вмерла України», а затем начал снимать детей на видео, приговаривая: «Pāradiet savas īstas sējas» («Покажите свои истинные лица»).

Учитель в Риге включил гимн Украины и потребовал, чтобы русские дети встали. После того как старшеклассники проигнорировали педагога, он включил камеру на телефоне и сказал «Покажите свои истинные лица», — сообщил депутат Елгавской думы Андрей Пагор. pic.twitter.com/ohOFiE6MBG — Intoleranter💙 (@koelnnemez) February 26, 2025

Судя по видео, а также скриншоту переписки, старшеклассники проигнорировали требование педагога.

Известно, что по делу уже направлены заявления в Службу госбезопасности Латвии и государственную полицию о разжигании межнациональной ненависти со стороны учителя.