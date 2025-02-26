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«Покажите свои истинные лица» - учитель в Риге заставлял детей вставать под гимн Украины? 3

Наша Латвия
Дата публикации: 26.02.2025
BB.LV
«Покажите свои истинные лица» - учитель в Риге заставлял детей вставать под гимн Украины?

В латвийском сегменте социальных сетей распространяется видео, на котором видно, как учитель рижской школы, включив камеру на телефоне, заставляет школьников вставать под гимн Украины.

Сообщается, что запись была сделана в классе школы № 71, где некий учитель включил «Ще не вмерла України», а затем начал снимать детей на видео, приговаривая: «Pāradiet savas īstas sējas» («Покажите свои истинные лица»).

Судя по видео, а также скриншоту переписки, старшеклассники проигнорировали требование педагога.

Известно, что по делу уже направлены заявления в Службу госбезопасности Латвии и государственную полицию о разжигании межнациональной ненависти со стороны учителя.

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#сгб #школы
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Комментарии (3)

  • VS
    Vad Sorry
    27-го февраля

    А как же латышский язык? Как я понимаю гимн был на Украинском? Это же общественное место надо туда послать комиссию срочно.

    51
    0
  • Д
    Дед
    27-го февраля

    И это еще учит наших детей? Чему он может научить?

    68
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го февраля

    свинохрюку собирать чемодан и на историческую родину в Швецию по договору 1721г

    69
    0

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