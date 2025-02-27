Догнать и перегнать Америку: по важному показателю благополучия Латвия обогнала США

Благодаря затяжному экономическому кризису в Эстонии у Латвии появился шанс обойти соседнюю страну. Первые ласточки новых веяний уже прилетели. Латвийская минимальная зарплата теперь больше, чем эстонская. Латвия по этому показателю обогнала также крупнейшую экономику мира.

Хорошее понятие

Европейские власти недавно опубликовали последние данные по уровням минимальной зарплаты в странах ЕС. Размер минималки, как и в Латвии, другие страны ЕС тоже обычно меняют с 1 января. Если, конечно, вообще меняют.

Такое понятие, как минимальная заработная плата, на 1 января 2025 года имелось в 22 из 27 стран ЕС. Минималки нет в Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции. Там, где она есть, ее размер варьируется весьма значительно: от 551 евро в Болгарии до 2638 евро в Люксембурге.

Свыше 1500 евро в месяц минималка в Люксембурге, Ирландии, Нидерландах, Германии, Бельгии и Франции.

От 1000 до 1500 евро в месяц – в Испании, Словении, Польше, Литве, Португалии и Кипре.

Менее 1000 евро в месяц – это Хорватия, Греция, Мальта, Эстония, Чехия, Словакия, Румыния, Латвия, Венгрия и Болгария.

Справедливый замер

В Латвии официальная минималка с нового года была повышена до 740 евро, а в Эстонии – до 886 евро. Однако в пересчете по паритету покупательной способности минималка в Эстонии составляет 877 ппс, а в Латвии – 901 ппс.

Паритет покупательной способности учитывает уровень цен в разных странах, который иногда может отличаться весьма существенно и считается более точным, более справедливым показателем. То есть, хотя получающие минималку эстонцы имеют на руках больше денег, купить товаров и услуг на эту сумму они могут меньше, чем получающие более скромную минималку жители Латвии.

Эстония в ЕС по минималке в пересчете по ппс находится на последнем месте. Латвия – на предпоследнем. То есть, конечно, особых достижений Латвийское государство в этом деле не снискало, кроме того, что смогло наконец-то обогнать Эстонию. Однако думается, что покупательная способность минимальной зарплаты довольно важный показатель для понимания уровня благополучия населения того или иного государства.

Три группы

По паритету покупательной способности страны ЕС с установленной минимальной заработной платой тоже могут быть разделены на три группы.

Свыше 1500 ппс: Германия, Люксембург, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Франция и Польша. Их минимальные заработные платы варьируются от 1523 ппс в Польше до 1992 в Германии.

От 1000 до 1500 ппс: Испания, Словения, Румыния, Хорватия, Литва, Португалия, Греция, Кипр, Мальта и Венгрия (от 1030 ппс в Венгрии до 1453 ппс в Испании).

Менее 1000 ппс: Словакия, Чехия, Эстония, Болгария и Латвия.

Лишь бы Трамп не узнал

Для сравнения, федеральная минимальная заработная плата в США составляет 837 ппс, сообщает Евростат. Это значит, что Латвия обогнала и эту страну, чья экономическая мощь не вызывает сомнений даже при нынешней эксцентричной администрации Белого дома. Уж не введет ли президент Дональд Трамп против Латвии повышенные ввозные пошлины, если узнает, что ЛР так плохо обошлась с США?

Похоже, что оптимисты теперь могу возрадоваться и с помощью этих данных доказывать пессимистам, что жизнь в Латвии не так уж и плоха, как утверждают. Раз уж у нас принято все сравнивать с Эстонией, подчеркивая, как мы ужасно отстаем, так давайте сравнивать по-честному – все не так уж и плохо на самом деле, а кое в чем даже и лучше.

Ну а если серьезно, то, анализируя вышеуказанные показатели, было бы справедливо задаться вопросом – а как много людей в Латвии и Эстонии получают эту самую минимальную зарплату?

Здесь Латвия не в отстающих, а в середнячках по Европейскому союзу. Согласно данным Евростата за 2018 год (более свежей информации нет), в ЛР 7,3% работающих получают минималку. В восьми странах ЕС минималку получают большая доля трудящихся. Это Словения (15,2%), Болгария (14,1%), Румыния (13,3%), Польша (12,1%), Франция (11,6%), Греция (8,9%), Ирландия (8,3%) и Венгрия (7,7%).

Мало – это сколько?

А как объективно оценить размер минимального оклада в той или иной стране? Насколько он адекватен для удовлетворения базовых потребностей человека? Для этого принято сравнивать размер минималки с чистым медианным доходом людей. По этому показателю Латвия уже не выглядит столь хорошо, проигрывая большинству стран ЕС. В Латвии это 49%, ровно столько же, как в Чехии и Хорватии. Меньше – в Испании (44%), на Мальте (43%), а также в той же самой Эстонии (42%) То есть минималка в Латвии довольно сильно отстает от среднего уровня доходов. Получающий минимальную оплату труда человек у нас особо не шикует.

Зато в ряде других стран Европы на минималку если и нельзя жить припеваючи, то по крайней мере вполне можно сводить концы с концами. В 2018 году минимальные заработные платы составляли более 60% от медианного общего дохода только в четырех странах ЕС: во Франции (66%), Португалии (64%), Словении (62%) и Румынии (61%). Минимальные заработные платы находились в диапазоне от 50% до 60% от медианного валового дохода в 11 странах ЕС: Болгария (59%), Венгрия (58%), Люксембург, Нидерланды и Польша (все по 57%), Ирландия (53%), Германия и Словакия (обе по 52%), Греция (51%). В Бельгии и Литве – по 50%.

А если добавить?

То, что в Латвии минималка явно маловата даже после последнего ее повышения, видно невооруженным взглядом. Для этого не надо проводить глубоких исследований. Многие представители власти тоже с этим согласны. Однако против резкого повышения возражают работодатели. Рост минималки понижает их конкурентоспособность. Дескать, повысим всем оклады, но после этого обанкротятся все предприятия – кто от этого выиграет?

Еще пару лет назад в правительстве обсуждали, что размер минималки должен быть привязан к размеру средней зарплаты в стране. А именно – минималка должна быть в размере 50% от средней зарплаты. Увы, об этой идее, похоже, забыли. Не до этого. Особенно в свете последних геополитических событий. Все «лишние» деньги придется отправить в оборонное ведомство. Оно, а не Министерство благосостояния, нынче главный, как модно теперь говорить, выгодополучатель госбюджета.