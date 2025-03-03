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Кто раньше подал декларацию, тот раньше получит деньги? СГД ответила на главный вопрос 0

Наша Латвия
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Кто раньше подал декларацию, тот раньше получит деньги? СГД ответила на главный вопрос
ФОТО: LETA

В Государственной налоговой службе (VID) за первые два дня с начала приема годовых деклараций о доходах за 2024 год было подано почти 40% от общего количества деклараций, поданных за весь прошлый год, сообщила в интервью передаче "900 секунд" на TV3 генеральный директор VID Байба Шмите-Роке. Об этом пишет LA.LV.

Байба Шмите-Роке отметила, что за первые два дня в VID было подано около 400 000 годовых деклараций о доходах, тогда как за весь прошлый год было подано чуть более одного миллиона деклараций.

Шмите-Роке подчеркнула, что хотя может показаться, что более ранняя подача декларации гарантирует более быстрый возврат переплаченных налогов, это не всегда так: "Мы быстрее рассматриваем те декларации, в которых нет обоснованных расходов, где есть переплата налогов из-за дифференцированного необлагаемого минимума или выплат из пенсионных фондов. Там, где меньше информации, там и меньше рисков, и тогда мы возвращаем деньги быстрее. Мы пропускаем через систему рисков абсолютно все налоговые декларации и смотрим — те, где меньше рисков, рассматриваются первыми. Но если в поданной декларации много обоснованных расходов, то она, безусловно, попадает в другую категорию."

#декларация о доходах
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Григорий Антонов
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