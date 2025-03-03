Нарушений нет, но они… есть? Как в Риге борются с коррупцией

Комиссия по борьбе с коррупцией рассказала о своей трудовой деятельности. Проведено 14 заседаний. Проверили в том числе и скандальный конкурс по закупке мусорных урн по 1300 евро за штуку. Нарушений не обнаружено.

Хотя как потом оказалось – обнаружено. Так как Бюро по надзору за закупками отметило, что в условиях конкурса не записано «или равноценных». Также Бюро по борьбе с коррупцией запросило документацию на этот конкурс.

Комиссия пришла к великолепному выводу, что при обсуждении различных элементов благоустройства желательно, чтобы обсуждением тех или иных конструкций занимались не только специалисты и чиновники, но и… депутаты.

Сейчас депутатов ко всем этим проектам качелей, на которых можно сломать ноги, остановок, к которым поставщик запамятовал приложить инструкцию по сборке, и на пушечный выстрел не подпускают. И еще комиссия посчитала, что в случаях устройства локальных площадок, троп, скверов, их также надо обсуждать и с окрестными жителями.

Также комиссия отметила, что необходимо улучшить коммуникацию с жителями, а также проводить оценку предложенных улучшений «по существу», если в публичном пространстве появляются сомнения в целесообразности или сверхвысокой цене тех или иных сооружений или нововведений.

Сейчас комиссия собирается составлять послание своим преемникам следующего созыва Рижской думы. Что с этим посланием случится, можно заранее спрогнозировать. Так как после выборов чиновники обычно, если меняются правящие коалиции, все оставшееся от предыдущего созыва сдают в архив и новый состав депутатов начинает свою трудовую деятельность с «чистого листа».