В Яунолайне установили яркий рекламный щит, который ослепляет водителей

Рекламный щит, установленный у обочины Елгавского шоссе, привлекает к себе внимание. Однако местные жители и водители видят в нем опасность, сообщает передача "Без табу" на телеканале ТВ3 .

Реклама в Яунолайне принадлежит известному фармацевтическому производителю. Если днем она кажется безобидной, то в темное время суток ситуация меняется. Водители, регулярно передвигающиеся по Елгавскому шоссе в направлении Риги, называют современный стенд слишком ярким и даже опасным.

"Эту рекламу нужно убрать! Мешает ездить. Может, кому-то и не мешает, но лично мне – мешает. Она сразу отвлекает взгляд от дороги", - уверен Янис.

Местные жители также бьют тревогу. Журналисты встретились с жителем Яунолайне Андрисом, чтобы своими глазами увидеть, насколько ярким становится рекламный щит в темноте.

"Этот рекламный щит представляет угрозу для дорожной безопасности и ослепляет водителей. В темное время суток он ослепляет буквально за пару секунд. Разрешенная скорость на этом участке – 90 км/ч, и по моим расчетам, в течение 100 метров водитель полностью ослеплен. Это уже становится опасным. Не хотелось бы, чтобы на этом участке шоссе увеличилась статистика ДТП", - говорит Андрис.

За подобные объекты отвечают "Латвийские государственные дороги" и Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Андрис считает, что эти организации должны вмешаться.

Эксперты в области дорожной безопасности удивлены происходящим, так как это очередная потенциальная угроза. Технологии развиваются быстрее, чем правила их регулирования, и действующие нормы уже устарели.

"Правила нужно адаптировать к современным технологиям. В старых нормах уже указано, что ночью яркость рекламы должна снижаться. Днем экран может быть ярким, а ночью его свечение нужно уменьшать. В данном случае водитель действительно ослепляется. Возможно, он не съедет с дороги, но заметить пешехода, идущего по обочине, станет гораздо сложнее", - пояснил эксперт CSDD по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

Андрис считает, что ответственные органы должны оценить необходимость этой рекламы в данной локации.

Рекламный щит принадлежит фармацевтической компании АО "Olpha", которая объясняет, что на первоначальных консультациях с "Латвийскими государственными дорогами" получила подтверждение, что размещение экрана не требует отдельного согласования. Ведутся технические работы по регулировке яркости в разное время суток и при различных погодных условиях. Сейчас интенсивность освещения корректируется, а дальнейшая эксплуатация экрана будет обсуждаться с ответственными учреждениями.

Однако, согласно информации "Латвийских государственных дорог", рекламный стенд был установлен без согласования. Из-за этого они обратились в муниципальную полицию, и было возбуждено дело.

Эксперт по безопасности движения Оскар Ирбитис считает, что проблему нужно решить так, чтобы водители не подвергались ослеплению.

Поскольку реклама не была согласована, ее, скорее всего, придется демонтировать или отключить.

После выхода репортажа журналисты получили от Андриса сообщение о том, что реклама была отключена.