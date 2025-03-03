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За два дня в СГД подано почти 40% от общего числа годовых деклараций прошлого года 0

Наша Латвия
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
За два дня в СГД подано почти 40% от общего числа годовых деклараций прошлого года
ФОТО: LETA

В первые два дня с начала подачи годовых деклараций о доходах за 2024 год в Службу государственных доходов (СГД) было подано почти 40% от общего количества деклараций, поданных в прошлом году, заявила в понедельник в эфире программы «900 секунд» на TV3 генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке, пишет LETA.

Она отметила, что за два дня было подано около 400 000 годовых деклараций, тогда как за весь прошлый год их количество составило чуть более одного миллиона.

Как сообщалось ранее, в первый день подачи деклараций, 1 марта, в СГД поступило 300 623 декларации, что составляет 29% от общего числа деклараций за 2023 год.

Шмите-Роке ранее писала в социальной сети X, что 1 марта 2023 года было подано более 300 000 деклараций — 300 931, тогда как 1 марта 2024 года их было 277 056, в 2022 году — 223 384, а в 2021 году — 275 401.

Граждане, для которых подача декларации обязательна, должны сделать это до 2 июня, а если их общий доход в прошлом году превысил 78 100 евро — до 1 июля.

В то же время подать декларацию добровольно для оформления оправданных расходов и возврата налога можно в течение трех лет.

Обязательная подача декларации требуется тем, с чьих доходов подоходный налог не был уплачен в полном объеме, например, самозанятым лицам или гражданам, получавшим доходы за границей. Также декларацию должны подать лица, которые в течение года получали налоговые льготы, но их совокупный годовой доход оказался выше порога, что может привести к необходимости вернуть часть полученной налоговой скидки.

Добровольно подать годовую декларацию и вернуть переплаченный налог может любой человек, с доходов которого удерживается подоходный налог.

К оправданным расходам относятся траты на медицинские и стоматологические услуги, высшее образование и повышение квалификации, а также на детские кружки и секции. Также к таким расходам относятся пожертвования и дарения организациям общественного блага и политическим партиям, а также взносы в частные пенсионные фонды и накопительное страхование жизни.

Подав декларацию, можно получить налоговые льготы, которые не были учтены в течение года.

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