Страны Балтии отличились самым низким уровнем натурализации в ЕС

В 2023 году самый высокий уровень натурализации среди стран ЕС зафиксировали в Швеции, самый низкий - в трех государствах Балтии.

Уровень натурализации - это соотношение числа людей, получивших гражданство страны, в которой они проживают, к общему числу неграждан, проживавших в этой стране в начале года, сообщает статистическая служба Евросоюза "Евростат".

В 2023 году Швеция заняла первое место среди стран ЕС по уровню натурализации, предоставив гражданство 7,9 человек на 100 неграждан. За ней следовали Румыния (5,9) и Италия (4,1).

С другой стороны, самые низкие показатели натурализации были зафиксированы в странах Балтии: Литве (0,1), Латвии (0,4) и Эстонии (0,5).

В 2023 году 1,1 миллиона человек получили гражданство той страны ЕС, в которой они проживали. Это на 6,1% (+60 200 человек) больше по сравнению с 2022 годом.

Больше всего новых гражданств было выдано в Испании (240 200; 22,9% от общего числа в ЕС), Италии (213 600; 20,3%) и Германии (199 800; 19,0%).

Большинство (87,6%) новых граждан ЕС ранее имели гражданство стран, не входящих в ЕС. Граждане других стран ЕС, получившие гражданство в стране проживания, составили 10,7%.

Гражданство Эстонии в 2023 году получили 1100 человек - это на 300 больше, чем годом ранее.