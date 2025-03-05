Baltijas balss logotype

Латвийским пенсионерам объяснили, почему им тоже надо подавать годовые декларации 1

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2025
LETA
Латвийским пенсионерам объяснили, почему им тоже надо подавать годовые декларации

"Переплаченные налоги от государства могут получить и пенсионеры", - пишет Latvijas Avīze.

Добровольно подать годовую декларацию о доходах и получить обратно переплаченные деньги могут не только работающие, но и пенсионеры, не состоящие в трудовых отношениях. С выплаченных им пенсий также удерживается подоходный налог с населения, который в течение года, возможно, был переплачен.

С 1 марта жители начали подавать в Службу государственных доходов (СГД) декларации о доходах, полученных в 2024 году. Интерес жителей в первый же день был лавиноподобным. Из-за перегрузки 1 марта вскоре после полуночи поддерживаемая СГД система электронного декларирования (СЭД) "зависла", так как каждую минуту к ней пытались подключиться примерно 6000 пользователей. К середине дня более 160 000 жителей ждали в очереди, чтобы подключиться к СЭД. Приток пользователей в первые дни марта, скорее всего, объясняется тем, что СГД возвращает населению подоходный налог с населения (ПНН) в течение трех месяцев, считая со дня подачи декларации о доходах.

Представитель СГД Эвита Тейце-Мамая пояснила, что по сравнению с минувшими годами в этом году в правилах подачи деклараций ничего не изменилось и доходы, полученные в минувшем году, обязательно должна декларировать только часть населения. В свою очередь, добровольно подать годовую декларацию о доходах может любой житель, в том числе пенсионер, с доходов которого удерживается подоходный налог с населения. При этом доходы можно задекларировать в течение последующих трех лет, например, сейчас это можно сделать и за 2023, и за 2022 год.

Как мы помним, при планировании госбюджета на 2024 год в Министерстве финансов были подготовлены поправки к закону о подоходном налоге с населения, которыми предусматривалось, что с 1 марта 2025 года декларировать доходы за предыдущий год должны будут все без исключения жители. Однако возмущение населения было настолько велико, что правительство передумало, решив не менять порядок декларирования доходов населения.

При подаче декларации о годовых доходах в поддерживаемую СГД систему электронного декларирования в декларацию автоматически включаются все имеющиеся в распоряжении СГД данные и начисляются подлежащие уплате суммы. Жителям, которые сами не умеют справляться с весьма сложной СЭД, чтобы подать декларацию о доходах в электронном виде, СГД предлагает посетить любой единый государственно-муниципальный центр обслуживания клиентов, где им помогут сотрудники центра. Помощь в подаче декларации о доходах можно получить и в восьми центрах обслуживания клиентов СГД по предварительной записи по тел. 67120005. Прибыв в центр обслуживания клиентов СГД, необходимо иметь при себе паспорт или ID-карту и, если человек использует интернет-банк, имя пользователя и пароль, чтобы иметь возможность подключиться к СЭД.

#декларация о доходах
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
6

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    А ну, хрыч, покаж куда свою пенсию тратил?!!! 👿 Госмрази хотят знать всё.

    14
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео