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«В голове уже тратил 1000 евро, захожу в EDS — я должен государству 2000 евро» - как это возможно? 0

Наша Латвия
Дата публикации: 07.03.2025
Latvijas Avīze
«В голове уже тратил 1000 евро, захожу в EDS — я должен государству 2000 евро» - как это возможно?

Первое марта в Латвии — особенная дата, когда уже в первую минуту после полуночи большинство жителей Латвии пытаются зайти на сайт EDS, чтобы получить свои переплаченные налоги и узнать, сколько они получат в этом году или, не дай Бог, придется вернуть государству.

Вот мужчина делится своим опытом в социальной сети Threds, недоумевая, как может быть, что сумма, указанная в EDS, со временем меняется? А иногда она меняется на кардинально другую сумму.

«Ежегодное развлечение. В этом году я ничего не делал из интереса, позволил себе за 4 дня потратить в голове 1000 евро. Ничего не меняя, не исправляя и не отправляя, я сегодня вхожу и уже думаю, где раздобыть 2000 евро. Как все могло так измениться за четыре дня? Есть ли у кого-нибудь комментарий по этому поводу? Успешной рабочей недели!», - написал мужчина.

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Служба государственных доходов (СГД) знает о таких случаях и поясняет, что изменение размера переплаченных налогов связано с неполной или неверной информацией о годовом доходе лица. Сумма меняется по мере поступления новой информации или исправления ошибки, пишет lsm.lv.

Глава отдела учета деклараций физических лиц Налоговой администрации СГД Даце Кирсе-Кирша в интервью Латвийскому радио рассказала, что такие ситуации возникают в случаях, когда не указаны все доходы, полученные лицом в течение года.

Возможно, работодатель предоставил не всю информацию о человеке или была допущена ошибка, которую необходимо исправить.

«Предоставление дополнительной информации о доходах влияет на конечный результат», — пояснила Кирсе-Кирша.

В качестве примера она привела случай, когда работодатель подал в СГД сведения о сотрудниках только 3 марта. Таким образом, если человек посмотрел на результат, подсчитанный в его декларации 1 и 3 марта, то цифры были разными.

Герой сюжета позже также написал, что разрешил ситуацию, лично обратившись в СГД. «Самая большая проблема, которая может случиться с самозанятыми людьми в столбце D3 № 6, — это внезапное исчезновение расходов». «Также сравните столбец «Доход» с вашей бухгалтерской программой», — советует он.

#налоги #сгд
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