На рабочем месте нет ни холодильника, ни микроволновки: кому жаловаться

«Работаю в режиме «сутки через трое». При поступлении на работу в договоре было указано, что работодатель обязуется создавать безопасные и здоровые условия труда и обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением трудовых обязанностей.

Однако реально переодеваться приходится в плохо отапливаемом помещении, на рабочем месте нет ни холодильника, ни микроволновки. И при этом в свои перерывы невозможно оставить рабочее место надолго, времени только-только хватает на то, чтобы быстро перекусить!

Попросил работодателя решить данные проблемы, а он ответил, что если мне нужно, то чтобы я сам покупал, потому что других коллег все устраивает (никто не жалуется). А если куплю и установлю, то сам и за дополнительное электричество буду платить из своего кармана. И вообще, не нравятся условия – выход вон там.

Насколько правомерны действия моего работодателя? Имеет ли смысл с такой проблемой обращаться в Государственную трудовую инспекцию (ГТИ)? Читатель портала bb.lv»

Отвечает Алевтина Григоренко, юрист:

– Вопрос связан с организацией труда на предприятии. Согласно Закону о труде (статья 28), работодатель осуществляет занятость своих работников – конкретно, определяет трудовой распорядок, ответственность работника, осуществляет обусловленную оплату труда и обеспечивает справедливые, безопасные и не вредные для здоровья условия труда, согласно заключенному трудовому договору.

Если условия трудового договора работодателем не выполняются, работник вправе обратиться с заявлением, в котором описывает ситуацию на предприятии, в Государственную трудовую инспекцию (ГТИ). ГТИ является государственным учреждением, которое осуществляет надзор за различными аспектами занятости, включая защиту трудящихся и безопасность на рабочем месте.

Получив заявление, Инспекция проведет проверку и даст указания руководителю предприятия. При этом имя заявителя инспекция может и не раскрывать, если заявитель в своем заявлении об этом попросит.