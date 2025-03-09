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«Не хочу заходить в магазин и чувствовать себя за границей!» - латышей начинает бесить засилие английского языка 7

Наша Латвия
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
«Не хочу заходить в магазин и чувствовать себя за границей!» - латышей начинает бесить засилие английского языка

Было много дискуссий об использовании русского языка в Латвии, но английский язык также не менее широко используется в нашей стране. Не все это понимают, пишет la.lv.

«Мне не все равно, и я не хочу заходить в магазин и чувствовать себя так, будто нахожусь в чужой стране, где ничего не понимаешь», — возмущается читательница портала.

В частности, ее внимание привлекли продукты серии «Rimi Smart», которые украшены гигантскими надписями на английском языке: «Например, красная свекла продается с наклейкой «PICKLED BEETROOTS». Сегодня я также заметила апельсиновый и яблочный сок. В этой линейке точно есть и другие продукты с английскими этикетками».

Женщина считает, что законы необходимо изменить, если они допускают такое использование английского языка. По ее мнению, буквы на этикетках продуктов на латышском языке слишком мелкие и их трудно прочитать.

«Эта ситуация дискредитирует людей, которые не знают английский язык и не взяли с собой в супермаркет увеличительное стекло или очки.

Я хочу чувствовать себя в Латвии как в Латвии, а не как в Англии. Мне не нужно ломать голову и идти в магазин со словарем. Может ли кто-нибудь объяснить, почему закон допускает унижение коренных народов? Разве мы не можем просто поставить лобби супермаркетов на место и сказать, что они не будут диктовать здесь правила?

Понимаю, что это вопрос не о конкретном магазине, а о ситуации в целом, но поскольку в вопросе в качестве примера конкретно упоминается линейка продукции «Rimi», я связалась с этой компанией, попросив прокомментировать ситуацию.

Эверита Бычкова, руководитель отдела внешних коммуникаций Rimi Latvia, поясняет: «Продукция Rimi Smart производится и доступна в магазинах Rimi по всей Балтии, поэтому названия, включенные в дизайн продукции, предназначены для использования в Латвии, Литве и Эстонии. Упаковка соответствует законодательству каждой страны, чтобы покупатели могли ознакомиться с названием продукта, составом и производителем на своем родном языке. Мы также тщательно работаем над дизайном продукции, чтобы покупатель мог по упаковке товара четко понять, что это за продукт, и при необходимости мог прочитать более подробную информацию на этикетке на государственном языке».

А как же обстоит дело с точки зрения языка? Журналисты обратились за советом в Государственный языковой центр. Вилнис Кушкис, руководитель отдела регионального контроля за языком Управления контроля за языком Центра государственного языка, ответил следующим образом: «На импортируемые в Латвии продукты питания распространяется третья часть статьи 21 Закона о государственном языке, которая гласит, что любой импортируемый продукт, на этикетке, в инструкции по применению, гарантийных документах или техническом паспорте которого указана информация на иностранном языке, должен сопровождаться переводом этой информации на государственный язык.

Центр государственного языка поясняет, что в данном конкретном случае информация, которая в соответствии с правовыми нормами должна быть предоставлена потребителям о пищевых продуктах, должна быть предоставлена на государственном языке.

Могут быть отдельные случаи, когда наименование товара также должно быть переведено на государственный язык, например, если данный товар можно спутать с другим товаром и тем самым ввести потребителя в заблуждение, но оценка конкретного вопроса относится к компетенции других учреждений.

#латышский язык
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Комментарии (7)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    11-го марта

    Они же так за это борется, пускай на украинском будут надписи.. Им же всё равны, на каком языке, хоть китайский, хоть любой другой, да же тот на котором не понимают, но главное не русский. Их уже английский не устраивает, недавно же боролись за 2 языка в стране, английский и латышский но и украинский наверно как я понимаю, но не официально пока но все же. Так вперед дерзайте, пишите название на 2 х языке, латышском и украинском, раз русский и теперь уже английский не в тему в такой великой стране как Латвия.

    24
    3
  • JD
    Janis Dombris
    10-го марта

    Почему им вечно так тяжело? Жить в пещере, шпёхаться в пукан и знать один язык предел их мечтаний

    32
    4
  • lg
    lo gos
    9-го марта

    Кто-нибудь, скажите этой тётке, что Латвии уже ничего не принадлежит.

    133
    4
  • MI
    Marija Ivanova
    9-го марта

    вечно обиженные

    146
    5
  • JB
    Janis Berzin
    9-го марта

    СССР разваливали под лозунгом -"Хотим жить как, в Америке!" Даже солдаты американские топчут латвийскую землю -живите, как мечталось. Скундзе надо привлечь за разжигание ненависти к англоговорящему меньшинству и союзникам. Срочно вызвать гестапо-СГБ.

    121
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го марта

    Чего бухтите. Английский один из языков ес. Не нравится жрачка забугорная, так ляпайте свою посконную с аусеклисами, хутарами и флагами на обёртке, со всеми гарумзимами.

    111
    4
  • ЯО
    Яшка Одесский
    9-го марта

    А чё так? Скоро на хохло-мове всё будет, латышский будете вспоминать! Так боролись, били себя в грудь! НЕЗАВИСИМОСТЬ! И ГДЕ она? В ..опе Брюсселя?

    101
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