«Не хочу заходить в магазин и чувствовать себя за границей!» - латышей начинает бесить засилие английского языка

Было много дискуссий об использовании русского языка в Латвии, но английский язык также не менее широко используется в нашей стране. Не все это понимают, пишет la.lv.

«Мне не все равно, и я не хочу заходить в магазин и чувствовать себя так, будто нахожусь в чужой стране, где ничего не понимаешь», — возмущается читательница портала.

В частности, ее внимание привлекли продукты серии «Rimi Smart», которые украшены гигантскими надписями на английском языке: «Например, красная свекла продается с наклейкой «PICKLED BEETROOTS». Сегодня я также заметила апельсиновый и яблочный сок. В этой линейке точно есть и другие продукты с английскими этикетками».

Женщина считает, что законы необходимо изменить, если они допускают такое использование английского языка. По ее мнению, буквы на этикетках продуктов на латышском языке слишком мелкие и их трудно прочитать.

«Эта ситуация дискредитирует людей, которые не знают английский язык и не взяли с собой в супермаркет увеличительное стекло или очки.

Я хочу чувствовать себя в Латвии как в Латвии, а не как в Англии. Мне не нужно ломать голову и идти в магазин со словарем. Может ли кто-нибудь объяснить, почему закон допускает унижение коренных народов? Разве мы не можем просто поставить лобби супермаркетов на место и сказать, что они не будут диктовать здесь правила?

Понимаю, что это вопрос не о конкретном магазине, а о ситуации в целом, но поскольку в вопросе в качестве примера конкретно упоминается линейка продукции «Rimi», я связалась с этой компанией, попросив прокомментировать ситуацию.

Эверита Бычкова, руководитель отдела внешних коммуникаций Rimi Latvia, поясняет: «Продукция Rimi Smart производится и доступна в магазинах Rimi по всей Балтии, поэтому названия, включенные в дизайн продукции, предназначены для использования в Латвии, Литве и Эстонии. Упаковка соответствует законодательству каждой страны, чтобы покупатели могли ознакомиться с названием продукта, составом и производителем на своем родном языке. Мы также тщательно работаем над дизайном продукции, чтобы покупатель мог по упаковке товара четко понять, что это за продукт, и при необходимости мог прочитать более подробную информацию на этикетке на государственном языке».

А как же обстоит дело с точки зрения языка? Журналисты обратились за советом в Государственный языковой центр. Вилнис Кушкис, руководитель отдела регионального контроля за языком Управления контроля за языком Центра государственного языка, ответил следующим образом: «На импортируемые в Латвии продукты питания распространяется третья часть статьи 21 Закона о государственном языке, которая гласит, что любой импортируемый продукт, на этикетке, в инструкции по применению, гарантийных документах или техническом паспорте которого указана информация на иностранном языке, должен сопровождаться переводом этой информации на государственный язык.

Центр государственного языка поясняет, что в данном конкретном случае информация, которая в соответствии с правовыми нормами должна быть предоставлена потребителям о пищевых продуктах, должна быть предоставлена на государственном языке.

Могут быть отдельные случаи, когда наименование товара также должно быть переведено на государственный язык, например, если данный товар можно спутать с другим товаром и тем самым ввести потребителя в заблуждение, но оценка конкретного вопроса относится к компетенции других учреждений.