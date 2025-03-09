Мошенники ведут переписку от имени главы банка Citadele

Мошенники, используя поддельный профиль и фотографию в качестве изображения профиля, ведут переписку в WhatsApp на английском языке, предлагая выполнить срочное рабочее задание, например, купить подарочные карты и затем отправить их.

Департамент IT-безопасности банка Citadele напоминает пользователям о необходимости быть осторожными при получении подобных сообщений, игнорировать их и блокировать фальшивого пользователя. В подобных случаях, если есть подозрение на поддельный профиль, рекомендуется сообщить человеку или компании, которую он представляет, о случившемся по другим каналам связи.

В настоящее время Citadele предпринимает все необходимые меры для скорейшего закрытия профиля мошенника.

В прошлом году, по предварительным данным, банк Citadele получил прибыль в размере 70,656 миллиона евро, что на 23% меньше, чем в 2023 году. Банковская группа, в свою очередь, в прошлом году получила прибыль в размере 89 756 евро, что на 13,5% меньше, чем в 2023 году.

По размеру активов на конец 2023 года Citadele был третьим по величине банком в Латвии. Его облигации котируются на Nasdaq Riga. Около 75% акций Citadele принадлежат международной группе инвесторов и другим миноритарным акционерам, представленным инвестиционной компанией.