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Мошенники ведут переписку от имени главы банка Citadele 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Мошенники ведут переписку от имени главы банка Citadele

Мошенники активизировались и ведут фальшивую переписку в приложении WhatsApp от имени председателя правления банка Citadele Руты Эжерскене, сообщили агентству LETA представители банка.

Мошенники, используя поддельный профиль и фотографию в качестве изображения профиля, ведут переписку в WhatsApp на английском языке, предлагая выполнить срочное рабочее задание, например, купить подарочные карты и затем отправить их.

Департамент IT-безопасности банка Citadele напоминает пользователям о необходимости быть осторожными при получении подобных сообщений, игнорировать их и блокировать фальшивого пользователя. В подобных случаях, если есть подозрение на поддельный профиль, рекомендуется сообщить человеку или компании, которую он представляет, о случившемся по другим каналам связи.

В настоящее время Citadele предпринимает все необходимые меры для скорейшего закрытия профиля мошенника.

В прошлом году, по предварительным данным, банк Citadele получил прибыль в размере 70,656 миллиона евро, что на 23% меньше, чем в 2023 году. Банковская группа, в свою очередь, в прошлом году получила прибыль в размере 89 756 евро, что на 13,5% меньше, чем в 2023 году.

По размеру активов на конец 2023 года Citadele был третьим по величине банком в Латвии. Его облигации котируются на Nasdaq Riga. Около 75% акций Citadele принадлежат международной группе инвесторов и другим миноритарным акционерам, представленным инвестиционной компанией.

#банки #мошенники
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