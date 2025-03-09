СМИ: Латвийским больницам в этом году не хватает около 40 миллионов евро на лечение пациентов

По расчетам Национальной службы здравоохранения (НСЗ), для лечения в больницах такого же количества пациентов в этом году, как и в прошлом, потребуется около 40 миллионов евро, сообщает программа Латвийского телевидения «de facto».

В целом в этом году на стационарные услуги было выделено меньше средств, чем в 2024 году, сообщает программа. А соглашение о том, как распределить недостающие деньги между больницами в этом году, не было достигнуто, как планировалось.

Лора Кронберга, заместитель директора Департамента медицинских услуг Национальной службы здравоохранения отмечает, что наибольшее расхождение мнений касается приоритетных мер, которые следует предоставлять в первую очередь, а именно, являются ли они более срочными услугами или теми, которые являются уникальными только для конкретного учреждения. По словам Кронберги, это сложный вопрос, и первоначальное предложение НСЗ состояло в том, чтобы сократить его пропорционально и одинаково для всех, чтобы ни один сектор не оказался в проигрыше.

В этом году из-за нехватки денег также были сокращены премии, которые крупные университетские больницы получали за сложность своей работы. «Во все предыдущие годы этих средств хватало на повышение тарифа для университетских больниц, а в этом году он настолько шокирующий, что, к сожалению, при росте числа пациентов и средней стоимости того или иного пациента сохранить его не удалось», — признает Кронберга.

По словам представителей Латвийской ассоциации больниц, расходы на стационарное лечение в этом году необходимо сократить на 23 миллиона, сообщает «de facto». Однако Национальная служба здравоохранения приводит другие цифры, согласно которым бюджетное финансирование по сравнению с тем, что было фактически выплачено в прошлом году, составляет менее двух миллионов для всех больниц вместе взятых. Однако реальный дефицит гораздо больше: если бы НСЗ захотела запланировать в этом году такое же количество пациентов, как и в прошлом году, потребовалось бы дополнительно 41 миллион евро.

Национальная служба здравоохранения подсчитала, что за последние пять лет средняя стоимость лечения одного пациента в больнице выросла почти вдвое — с 1300 евро в 2019 году до 2400 евро в 2024 году. «Рост расходов обусловлен сложностью пациента — у нас есть стареющие пациенты, у людей есть несколько хронических заболеваний, которые нужно лечить одновременно. Конечно, это инфраструктура, технологии, где стоимость закупок также растет. Конечно, также это касается лекарств, медицинских принадлежностей, общественного питания — всего, всего, где мы сейчас видим рост цен в повседневной жизни», — говорит Кронберга.

Положения об организации и порядке оплаты медицинских услуг сложны, и Министерство здравоохранения запланировало серьезные изменения, чтобы упростить их и в то же время найти компромисс по распределению денег на этот год. Для этих целей была создана рабочая группа. Проведено обследование больниц, выявлены потребности и подготовлены предложения по изменениям. Рабочая группа спорила и не смогла найти компромисс.

Государственный секретарь Министерства образования Агнесе Валулиене заявила программе, что предложенные варианты «были болезненными для всех», и никто на самом деле не хотел идти на уступки, но все в отрасли согласны с тем, что сами условия финансирования необходимо изменить. «Эти условия устоялись давно, они были дополнены новыми потребностями и требованиями, и сейчас очевидно, что мы находимся в ситуации, когда нам, вероятно, придется довольно радикально менять сами правила финансирования».

Теперь идея состоит в том, чтобы возобновить обсуждения, чтобы можно было внести изменения в бюджет следующего года. Самые большие споры возникают по поводу приоритетов в распределении денег. «Объективно, в системе финансирования слишком мало средств, а при существующем едином финансировании, которого недостаточно для покрытия всех потребностей, найти хорошие варианты и решения практически невозможно», — говорит Валулене.

Сравнивая расходы на здравоохранение среди трех стран Балтии, бюджетные расходы Латвии на душу населения в прошлом году были самыми низкими — 944 евро, отставая от Литвы (1211 евро) и почти на половину от расходов Эстонии (1684 евро), сообщает «de facto», отмечая, что также начались переговоры о возможном участии государства в трех региональных больницах — в Валмиере, Лиепае и Вентспилсе. В ходе переговоров основное внимание уделялось повышению критериев качества, но пока не ясно, последуют ли за этим дополнительные средства.