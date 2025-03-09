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Жители Латвии не верят в готовность системы здравоохранения к серьезным кризисам 0

Наша Латвия
Дата публикации: 09.03.2025
LETA
Жители Латвии не верят в готовность системы здравоохранения к серьезным кризисам
ФОТО: LETA

80% жителей Латвии считают, что система здравоохранения не готова эффективно реагировать на серьезные кризисные ситуации, такие как стихийные бедствия, пандемия или военная угроза, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским агентством "Norstat".

45% респондентов считают, что система здравоохранения скорее не готова к таким ситуациям, а 35% уверены, что она совершенно не готова. Такого мнения в одинаковой степени придерживаются респонденты и с высшим, и со средним образованием.

В то же время 10% респондентов считают, что система здравоохранения достаточно подготовлена к кризисам, а 2% уверены, что она полностью готова к таким ситуациям.

8% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос.

На вопрос о том, доверяют ли они способности правительства и Министерства здравоохранения справиться с серьезными кризисными ситуациями, 77% респондентов ответили отрицательно: скорее не верят в их способность справиться с такими кризисами 41% респондентов, а совершенно не верят - 36%.

Меньше всего в этом вопросе правительству и Минздраву доверяют респонденты из Курземе и Латгале.

Скорее доверяют способности правительства и Минздрава справиться с кризисами 16%, а полностью доверяют - 2%. Еще 6% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

#здравоохранение
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Григорий Антонов
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