Мы испытываем историческое волнение! Так почему Латвию не пригласили на саммит в Великобританию?

Страны Балтии являются одними из крупнейших сторонников Украины. Сразу после начала полномасштабной войны на Украине политики других стран открыто сожалели о том, что они недостаточно прислушались к нашим предостережениям и не убедились на собственном опыте, насколько серьезной угрозой на самом деле является Россия. Поэтому логично, что неприглашение на лондонский саммит вызвало обеспокоенность и возмущение в обществе, и подобные действия были восприняты и как недоверие, и как пренебрежение, передает «Nekā personīga».

Конфликт Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете вызвал переполох на европейском континенте. Через несколько дней премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел экстренное совещание в Лондоне. В нем приняли участие Президент Украины, Генеральный секретарь НАТО, Президент Европейской комиссии и Президент Европейского совета, а также лидеры Канады, Турции и двенадцати других европейских стран. Страны Балтии в их число не входили.

От слишком маленького стола в зале для брифингов на Даунинг-стрит до вопиющей ошибки дипломатов и сотрудников канцелярии премьер-министра Великобритании. Причины и оправдания, по которым латвийские политики не были приглашены на встречу в Лондоне, на этой неделе были разными. Латвийская сторона утверждает, что сделала все возможное.

Директор Латвийского института внешней политики Карлис Букувскис отмечает: «Почему мы так сильно переживаем? Из-за исторической травмы. Потому что за нашей спиной были приняты решения, которые оказали на нас трагическое и катастрофическое воздействие. И для нас абсолютно любая встреча, которая происходит, где могут решаться важные для нас, потенциально важные для нас вопросы, и на которой мы не присутствуем, вызывает у нас очень сильную психологическую реакцию. И это естественно и нормально. И это понятно».

В пятницу, за два дня до лондонского саммита, британские новостные порталы уже писали о «крайне недовольных странах Балтии». Они цитировали анонимного дипломата из неприглашенных стран, чьи заявления очень напоминают аргументы государств Балтии. «Россия и наше общество, несомненно, поймут, что нас предают не только США, но и Великобритания, и Франция», — сказал источник.

Британская сторона выбрала, кто сядет за стол переговоров. До воскресного утра не было никакой публичной информации о том, кто именно поедет на встречу; Лондон до последнего момента не принимал решения о списке приглашенных стран. Традиционно на подобных встречах относительно крупных стран страны Балтии и Северной Европы представляет Дания. Но когда выяснилось, что в Лондон направляются Швеция, Финляндия и Норвегия, страны Балтии были в замешательстве относительно происходящего.

"Плохо то, что мне приходится это объяснять. Мне не нужно было это объяснять. Это следует объяснить стороне, организовавшей эту встречу. Это первое. Ну, это не значит, что мы лишены информации. Мы ясно объяснили, что это вызывает волнения и замешательство в нашем обществе, и я думаю, они это понимали. Главное, что они это поняли", - заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

В свою очередь, советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Айрис Риквейлис отмечает: «Никому ничего не дается просто так. За все в этом мире приходится бороться. А тот факт, что у нас есть образцовые показатели в финансировании обороны или помощи Украине, — это информация, о которой нужно напоминать каждый день, независимо от того, слышал ли кто-то об этом и использует ли он уже эти знания.

Основными лицами, поддерживающими связь между Ригой и Лондоном, были советник премьер-министра Эвики Силиньи по иностранным делам Ивар Лиепниекс и советник по национальной безопасности Айрис Риквейлис. Что именно передается или говорится, кому и в какой форме — в дипломатических кругах не обсуждается вслух. Момент, когда стало ясно, что нас не пригласили, хотя латвийская сторона получила документы о встрече по внутренней переписке, был между средой и четвергом после полудня.

«Я также пытался связаться со своим коллегой, и я знаю, что коллеги из других стран сделали то же самое». [«Nekā personīga»: И каков был результат?] Нет, ну, результат таков, что они... Что вся эта британская делегация находилась в Вашингтоне в тот конкретный момент. Потому что… [«Nekā personīga»: Они спали в то время?] Мы не могли связаться с ними в тот момент. Но это понятно. Как из-за разницы во времени, так и из-за загруженности самого визита. Я был бы удивлен, если бы мне удалось связаться с ним», — говорит Риквейлис.

Что сообщает Министерство иностранных дел: «Мнение Латвии было доведено до сведения британской стороны на разных уровнях, включая министра, заместителя госсекретаря, премьер-министра и советников министра по иностранным делам. Аналогично действовали также Литва и Эстония».

"Знаете, мы не будем раскрывать всю дипломатическую деятельность, потому что она все равно ведется очень закрыто... Было совместное балтийское сотрудничество в отношениях с британскими институтами. Кроме того, велось общение с различными учреждениями. И в Риге, и в Таллине, и в Вильнюсе. А также методы прямой коммуникации для политических деятелей. [«Ничего личного»: Что это значит?] Сейчас мы также общаемся напрямую. Как с британскими министрами, так и с другими. [«Nekā personīga»: То есть на всех уровнях понимают, что это была ошибка?] Прямо сейчас вот что сказал премьер-министр Великобритании. Ему (…..) также задали этот вопрос в парламенте. Он это подтвердил. [«Nekā personīga»: Ну, почему бы нам не попросить у него письменных извинений?] Он сказал, что это было не совсем правильно, и что в следующий раз так не будет", - указала глава МИД Латвии Байба Браже.

Премьер-министр Великобритании общался с балтийскими странами по видеосвязи. Стармер начал разговор с извинений, пообещав, что подобная ситуация больше не повторится — так советник президента Литвы охарактеризовал тон беседы.

Посол в отставке, приглашенный лектор Латвийского университета Гинт Йегерманис отмечает: "Я думаю, что мы работаем достаточно активно. В этом случае у нас нет причин посыпать голову пеплом. Я думаю, что мы делаем больше, чем осознает наше общество. Ну, может быть, публике не рассказывают, что мы делаем за кулисами и о чем мы можем говорить с людьми, даже если мы не за одним столом. Я предполагаю, что некоторые политики сейчас...Общественность в замешательстве, но и политики тоже в замешательстве. И именно поэтому они не всегда могут достаточно быстро... слово «адекватно» здесь, вероятно, не совсем верное, но они способны рассказать об этом так, чтобы публика поняла. Да, с этим, вероятно, можно согласиться. [«Nekā personīga»: растерянный лидер не внушает чувства безопасности, не так ли?] Но обстоятельства крайне необычны. Возможность реагировать на решения, которые мы видим в США прямо сейчас... Ни у одной европейской страны, включая Лондон, нет готового ответа. Нам всем придется искать его вместе. И это будет нелегкий путь".

У людей есть чувство паники. И паника часто иррациональна. Но бывают и моменты, когда она рациональна. И еще раз - наш исторический опыт делает ее гораздо более живой и очевидной. Больше, чем если это было бы в любой другой ситуации. Следовательно, нужна более качественная и крепкая коммуникация. О том, какие решения были приняты. И были ли это просто разговоры и заявления, попавшие в заголовки газет, а не реальные действия. Это принципиально важно. (….) Прямо сейчас у нас много вещей, которые совпадают одновременно, и администрация Трампа, имея много противоречивых вещей, если можно так выразиться, проталкивает свои обещания и свою политику в первые 100 дней, поэтому масса информации и аспект недоверия растут в геометрической прогрессии.

В дипломатических кругах циркулируют истории об инциденте в Белом доме, произошедшем в октябре прошлого года. Это произошло во времена предыдущего президента Байдена. Его администрация пригласила послов стран Балтии и Северной Европы. Позже тон разговора был кратко описан — эти страны на очень высоких тонах обвинялись в разжигании войны и оказании давления на США.