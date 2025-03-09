«Мы вымираем» - доктор Апинис о латвийской трагедии

Демография стала одной из главных тем в публичной риторике политиков. Текущие тенденции были предсказуемы давно, и деньги, например, на увеличение пособий, которые давно не пересматривались, также запрашивались у Министерства благосостояния (МБ) в предыдущих бюджетах, однако политики не поддержали эти просьбы. Министерство финансов подсчитало, что для решений в области демографии необходимо не менее 150 миллионов евро, сообщает программа LTV «de facto».

О демографии высказался и доктор Петерис Апинис, ведущий программы TV24 «Доктор Апинис». Мнение удручающее.

«Мы вымираем. Рождаемость с 1988 года по сегодняшний день снизилась в три раза. То, что у нас рождается менее 1000 детей в месяц, — настоящая трагедия. У правительства либо есть яйца, либо их нет — оно должно принимать решения, которые влияют на всю сферу. А не просто «топтаться» вокруг того или иного вопроса».