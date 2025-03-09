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«Мы вымираем» - доктор Апинис о латвийской трагедии 5

Наша Латвия
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
«Мы вымираем» - доктор Апинис о латвийской трагедии

Демография стала одной из главных тем в публичной риторике политиков. Текущие тенденции были предсказуемы давно, и деньги, например, на увеличение пособий, которые давно не пересматривались, также запрашивались у Министерства благосостояния (МБ) в предыдущих бюджетах, однако политики не поддержали эти просьбы. Министерство финансов подсчитало, что для решений в области демографии необходимо не менее 150 миллионов евро, сообщает программа LTV «de facto».

О демографии высказался и доктор Петерис Апинис, ведущий программы TV24 «Доктор Апинис». Мнение удручающее.

«Мы вымираем. Рождаемость с 1988 года по сегодняшний день снизилась в три раза. То, что у нас рождается менее 1000 детей в месяц, — настоящая трагедия. У правительства либо есть яйца, либо их нет — оно должно принимать решения, которые влияют на всю сферу. А не просто «топтаться» вокруг того или иного вопроса».

#мнения #демография
72
1

Комментарии (5)

  • 9-го марта

    нормальный человек не будет ражмножаться в условиях которые препядствуют этому, надо думать не об убийстве людей а их обеспечению

    43
    0
  • lg
    lo gos
    9-го марта

    Дали свободу, а миску с едой забрали

    42
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    9-го марта

    У нас ещё и президент подаёт не совсем правтильный пример, молодое поколение пробует делать это как президент, но детей не получается. Даже по статистике видно, после избрания господина Р. кривая дефмографии драматично рухнула.

    66
    2
  • MT
    Michael T.
    9-го марта

    ни мозгов ,ни яиц у вас нету...за 30 лет уЕбали все...БЕЗДАРИ БЕЗМОЗГЛЫЕ!!!!

    85
    1
  • JB
    Janis Berzin
    9-го марта

    "Рождаемость с 1988 года по сегодняшний день снизилась в три раза. " - разрушение социалистической экономики, контрреволюция, реставрация капитализма и установление империализма. Это путь латвийской экономики за 37 лет. А экономика это базис из которого произрастает или деградирует надстройка - латвийское общество.

    60
    0
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