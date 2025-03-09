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Каждый пятый житель Латвии верит российской пропаганде о войне в Украине 2

Наша Латвия
Дата публикации: 09.03.2025
LETA
Каждый пятый житель Латвии верит российской пропаганде о войне в Украине
ФОТО: АрмiяInform

Самой частой темой в латвийских СМИ, которая интересует жителей страны, является война России в Украине - ее освещением интересуются 37,9% латвийцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Государственной канцелярии в прошлом году.

На втором месте - вопросы здравоохранения, которые интересуют 37,6% опрошенных.

По сравнению с 2023 годом интерес к публикациям о войне в Украине вырос на 5,4 процентных пункта - в 2023 году эта тема интересовала 62,5% респондентов, в то время как в прошлом году - 67,9%.

Интерес к темам развития технологий и окружающей среды вырос на 3,2 процентных пункта - в 2023 году новостями технологий интересовались 63,3% респондентов, а в прошлом году - 66,5%. В свою очередь вопросы окружающей среды в 2024 году интересовали 64,2% опрошенных, тогда как в 2023 году - 61%.

Данные опроса показывают, что война России в Украине является наиболее часто освещаемой темой в СМИ, и 40% респондентов считают, что латвийские СМИ предоставляют много информации на эту тему. В то же время респонденты указали, что СМИ предоставляют меньше информации о других международных событиях - если в 2022 году 76,7% респондентов считали, что СМИ освещают эти темы часто, то в прошлом году - только 65,4%. Также уменьшилось число респондентов, считающих, что СМИ часто информируют о текущих внутренних событиях - в 2022 году так считали 75,9% опрошенных, а в прошлом году - 61,4%.

Согласно опросу, из государственных структур большинство, или 69,8% респондентов, доверяют Государственной пожарно-спасательной службе, 41,1% - Земессардзе, а 39,1% - Национальным вооруженным силам.

За год вырос уровень доверия к Европейскому союзу - в прошлом году ему доверяли 64,2% по сравнению с 59,1% годом ранее. Также выросло доверие к НАТО - в прошлом году альянсу доверяли 63,7% респондентов, а в 2023 году - 58,8%.

По сравнению с 2023 годом меньше респондентов доверяют своим самоуправлениям - в 2024 году им доверяли 57,2% респондентов по сравнению с 59,9% в 2023 году.

Большинство респондентов, или 85,5%, доверяют близким людям - семье и друзьям. 54,6% респондентов доверяют латвийским общественным СМИ.

Опрос показал, что за последний год вырос уровень доверия латвийцев к учреждениям госуправления - в прошлом году им доверяли 43,7% опрошенных, тогда как годом ранее - 39,6%.

За год снизилось доверие к коммерческим телеканалам - в прошлом году им доверяли 45% по сравнению с 48,2% в 2023 году. Также латвийцы стали меньше доверять коммерческим новостным онлайн-порталам - уровень доверия снизился с 43,8% в 2023 году до 39,9% в 2024 году.

В целом более половины респондентов, или 59,1%, доверяют информации госучреждений Латвии о войне в Украине, а также информации латвийских СМИ по этой теме - 58,7%.

За последний год доверие респондентов к информации госучреждений о войне в Украине выросло на 15 процентных пунктов - с 50% в 2023 году до 59,1% в прошлом году. Уровень доверия к информации латвийских СМИ о войне в Украине вырос на 12,7 процентных пункта - с 51,7% в 2023 году до 58,7% в прошлом.

В то же время опрос показал, что в прошлом году жители Латвии стали больше доверять информации российских государственных СМИ о войне в Украине - уровень доверия вырос с 6,8% в 2023 году до 19,3% в прошлом году.

Опрос проводился "Berg Research" по заказу Государственной канцелярии с 15 октября по 24 ноября 2024 года, в нем приняли участие 1009 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет. Опрос финансировался из государственного бюджета, затраты на его проведение составили 3685 евро.

#пропаганда
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    9-го марта

    Для того, чтобы более менее объективно оценить информацию, нужно взять российскую пропаганду сложить с латышской, европейской и поделить на два, будет, где возле правильно. Судя по всему, ситуация там ни так хороша, как говорит Россия, но гораздо хуже, как говорит Латвия.

    20
    2
  • Ч
    Чангл
    9-го марта

    Что-то я не заметил, чтобы у нас проходит информация. Один раз в месяц, Украина потеряла территорию. Может быть и Украины нет, а вы всё бабки отмываете

    42
    1

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