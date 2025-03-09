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Как могут выглядеть зоны ответственности европейцев над Украиной 2

В мире
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Фактически, эта карта из Guardian выглядит как раздел страны.

Фактически, эта карта из Guardian выглядит как раздел страны.

Залужный считает, что 50 000 погибших это уже перебор.

"Европа послала мощный сигнал поддержки Украине, и украинцы не чувствуют себя брошенными", - заявил Владимир Зеленский.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина – часть европейской семьи, и ее необходимо защитить вместе с Европой, которая находится под угрозой.

Западные военные эксперты предложили создать "воздушный щит" над Украиной с 120 истребителями, включая F-16, F-35, Mirage, Eurofighter Typhoon и Gripen, - пишет газета The Guardian.

План SkyShield поддержали более 70 политиков и бывших военных, включая экс-президента Польши Квасьневского и экс-главу МИД Литвы Ландсбергиса.

Самолеты, взлетая из Польши, Румынии и Чехии, будут патрулировать не только запад Украины, но и Киевскую и Одесскую области, позволяя ВСУ усилить защиту Харькова, Днепра, Запорожья и Кривого Рога.

Авторы считают этот план эффективнее, чем ввод 10 000 иностранных военных, а рф не сможет ему противодействовать из-за потерь в авиации.

"Украинцы сами виноваты в ограничении доступа к разведданным и прекращении поддержки", - сказал спецпредставитель США Келлог.

По его словам, Зеленского предупреждали, что "никто не противоречит президенту США в Овальном кабинете", но он отказался от предложенных условий.

Келлог также подчеркнул, что Украина и рф должны помириться при любых условиях.

Между тем, бывший главком ВСУ перешел к открытой критике президента. "Потери Украины - 50 тысяч убитых и более 300 тысяч раненых, мы перешли критическую точку", - сказал Залужный.

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Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    10-го марта

    Удачи придурки,закупайте цинк..для гробов

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  • AE
    Al Ekses
    10-го марта

    Постоянно одна и та же деза… то ли врут, то ли тупые. Хотя, конечно же, обыватели тупые на Западе, да. Как, впрочем, и тут титульные. Идёт война не между Украиной и Россией - им нечего мириться, идёт война между Западом и Россией, и закончится она или после разгрома России или после демилитаризации Неньки… к сожалению иначе никак. Ключ в мюнхенской речи и в требованиях 2021 - изучайте первоисточники.

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