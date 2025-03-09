Залужный считает, что 50 000 погибших это уже перебор.

"Европа послала мощный сигнал поддержки Украине, и украинцы не чувствуют себя брошенными", - заявил Владимир Зеленский.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина – часть европейской семьи, и ее необходимо защитить вместе с Европой, которая находится под угрозой.

Западные военные эксперты предложили создать "воздушный щит" над Украиной с 120 истребителями, включая F-16, F-35, Mirage, Eurofighter Typhoon и Gripen, - пишет газета The Guardian.

План SkyShield поддержали более 70 политиков и бывших военных, включая экс-президента Польши Квасьневского и экс-главу МИД Литвы Ландсбергиса.

Самолеты, взлетая из Польши, Румынии и Чехии, будут патрулировать не только запад Украины, но и Киевскую и Одесскую области, позволяя ВСУ усилить защиту Харькова, Днепра, Запорожья и Кривого Рога.

Авторы считают этот план эффективнее, чем ввод 10 000 иностранных военных, а рф не сможет ему противодействовать из-за потерь в авиации.

"Украинцы сами виноваты в ограничении доступа к разведданным и прекращении поддержки", - сказал спецпредставитель США Келлог.

По его словам, Зеленского предупреждали, что "никто не противоречит президенту США в Овальном кабинете", но он отказался от предложенных условий.

Келлог также подчеркнул, что Украина и рф должны помириться при любых условиях.

Между тем, бывший главком ВСУ перешел к открытой критике президента. "Потери Украины - 50 тысяч убитых и более 300 тысяч раненых, мы перешли критическую точку", - сказал Залужный.