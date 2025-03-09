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Парковаться в Риге станет дешевле, но найти парковочное место будет труднее 0

Наша Латвия
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Парковаться в Риге станет дешевле, но найти парковочное место будет труднее
ФОТО: LETA

Рижская дума приняла решение снизить плату за парковку автомобилей на стоянках Rīgas satiksme рядом с местом жительства рижанина, который владеет или пользуется транспортным средством.

Изначально планировалось рассмотреть вопрос только о том, что заявки на скидки можно будет подавать в электронном виде, а не лично, обращаясь за картой жителя Риги. Однако на заседании думы партии правящей коалиции внесли предложение и о снижении самой платы.

В результате стоимость карты жителя за календарный месяц снижена:

в зоне A – с 70 евро до 55 евро, в зоне B – с 55 евро до 40 евро, в зоне C – с 40 евро до 25 евро, в зоне R – с 85 евро до 70 евро, в зоне D – с 25 евро до 15 евро.

Поправки к правилам предусматривают, что заявки на скидки на парковку рядом с местом жительства теперь можно будет подавать в электронном виде. Сотрудники Rīgas satiksme, получая электронную заявку на скидку, сами будут запрашивать необходимую информацию в Дирекции безопасности дорожного движения и Управлении по делам гражданства и миграции.

Контролеры же в специальной программе будут проверять, предоставлена ли автомобилю скидка и оплачена ли стоянка. Никакого доступа к личным данным владельцев автомобилей, их адресам и прочей информации у них не будет. Просто введя номер машины на своем устройстве, контролер увидит надпись, что все в порядке.

Поправки к правилам также предусматривают, что жителям будет предоставлена возможность парковать автомобили не только на участке улицы рядом с зарегистрированным местом жительства, но и на более широкой территории – на платных парковках в прилегающем квартале в той же или более низкой тарифной зоне.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 апреля этого года.

Одновременно с этим в парковочных автоматах, в квитанциях предупреждений и пояснениях в отношении заблокированных колес автомобилей надписи будут только на латышском и английском. Департамент предложил изъять из правил применяющийся сейчас порядок, чтобы вся вышеперечисленная информация была доступна также на немецком и русском языках.

Несмотря на предложения оппозиции оставить лингвистическую сферу в покое и продолжить использовать, как это происходило в течение предыдущих двух десятков лет, депутаты коалиции это отвергли.

Если с русским языком всё понятно: его изымают из банкоматов и из дебатов, то появляется вопрос: а что плохого им сделал немецкий язык, чтобы его изъять из паркоматов и письменных посланий?

Всё же это язык ЕС, используется на равных уровнях по меньшей мере в двенадцати странах ЕС и в Швейцарии. А еще в Намибии, Аргентине, Канаде, в тех же США – 1,3 млн. человек говорят по-немецки. Теперь припарковаться в Риге им станет сложнее.

#парковки
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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