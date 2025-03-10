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За конверт 0,8 евро?! Люди в шоке от новых цен Latvijas pasts 1

Наша Латвия
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
За конверт 0,8 евро?! Люди в шоке от новых цен Latvijas pasts

В социальных сетях одна женщина поделилась своим возмущением, узнав, сколько её матери, которая получает пенсию на дому, пришлось заплатить за четыре конверта и марки, которые она попросила у почтальон доставить вместе с пенсией. Об этом пишет LA.LV.

Один конверт стоил 0,80 евро. Общая сумма за четыре конверта и марки составила около 12 евро.

Женщина не скрывала своего недоумения, подчеркивая, что такие цены неприемлемы. LA.LV связался с Latvijas Pasts, чтобы выяснить, как формируются цены на конверты и марки, и существует ли разница в ценах между конвертами, купленными в отделениях почты, и теми, которые доставляются почтальонами.

Руководитель отдела коммуникаций и филателии VAS Latvijas Pasts Лайла Клявиня сообщила: "Каждая почтовая марка имеет номинальную стоимость, которая подтверждает, что почтовое отправление оплачено. Стоимость отправки простого письма весом до 20 г адресату в Латвии составляет 2,30 евро; в ЕЭЗ – 2,54 евро, а в остальном мире – 3,77 евро.

Почтовая переписка включена в универсальную почтовую услугу, и её тарифы формируются на основе фактических затрат на доставку – транспортных, логистических, энергоресурсов, заработной платы сотрудников и т.д.

На тарифы также влияет изменение привычек клиентов, так как люди отправляют письма всё реже, что увеличивает стоимость доставки одной единицы.

Поставщик универсальной почтовой услуги Latvijas Pasts рассчитывает тарифы на универсальные почтовые услуги в соответствии с методикой расчёта тарифов, установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK). Тарифы утверждаются SPRK.

Latvijas Pasts не производит конверты, а закупает их у типографий и продаёт в розницу. В нашем ассортименте есть различные типы конвертов – простые белые конверты разных размеров, цены на которые начинаются от 0,09 до 0,19 евро, а также упакованные конверты, предназначенные для дополнительной безопасности отправлений, которые стоят от 0,69 до 1,49 евро".

#почта #latvijas pasts
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • MI
    Marija Ivanova
    10-го марта

    дешевле открытку посылкой в пакомат отослать :D

    18
    0

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